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Pegasus'tan açıklama: "Pilotlarımızı risk almamaları için eğittik"

İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, ''Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir'' dedi. "Uçaklarımız yeni ve bakımlı uçaklar" diyen Nane'nin açıklama yaparken titreyen sesi dikkatlerden kaçmadı.

Pegasus'tan açıklama: "Pilotlarımızı risk almamaları için eğittik"

İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, ''Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları, risk görüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir'' dedi. "Uçaklarımız yeni ve bakımlı uçaklar" diyen Nane'nin açıklama yaparken titreyen sesi dikkatlerden kaçmadı.

06 Şubat 2020 Perşembe 15:18
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Pegasus'tan açıklama: "Pilotlarımızı risk almamaları için eğittik"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine '"Acımız çok büyük'' diyerek başlayan ve konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Pegasus CEO'su Nane, şu ifadeleri kullandı:

''Dün akşam İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen uçuşunu yapan PC 2193 sefer sayılı uçağımızın İstanbul Sabiha Gökçen'de pistten çıkması sonucu gerçekleşen kazadan dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Şu an birinci önceliğimiz yaralarımızı sarmak. Aile destek ekiplerimiz hem vefat eden misafirlerimizin ailelerinin yanında hem de hastanelerde yaralılarımıza destek olmak üzere çalışmakta. Kaza sonucu maalesef 3 misafirimiz hayatını kaybetti. 174 misafirimiz ve 6 mürettebatımız toplam 180 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralı misafirlerimizin tedavileri farklı hastanelerde devam ediyor ve durumlarını yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm acıları dindirmek için bize düşen her çabayı fazlasıyla sarf edeceğiz.''

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus Genel Müdürlük ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 3 kriz merkezi kurulduğunu ifade eden Nane, "Alanlarımızdaki kriz merkezleri il valilerimiz tarafından yönetildi. Biz de Pegasus Hava Yolları kriz ekibi olarak saat 18:36 itibarıyla Pegasus Genel Müdürlük binasında toplandık. Bu ekip içerisinde benimle beraber acil durum yönetim el kitabında yer alan tüm üst yönetim ve kritik bütün departmanlardan farklı görevlerde çalışan arkadaşlarım yer alıyor. Toplam 18 kişi olarak görevimizin başındaydık. Acilen durum değerlendirmesi yaptık ve mevcut durumu ortaya koyan tespitler ışığında acil durum planımızı devreye soktuk. Aile destek ekiplerimizi hastanelere yönlendirdik. Ben de akabinde Sabiha Gökçen'de kurulmuş olan kriz masasına hareket ettim" şeklinde konuştu.

"RESMİ OTORİTELERLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Mehmet T. Nane, "Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi sivil havacılık, regülasyonları ve kuralları diğer sektörlere göre çok daha katı olan bir sektör. Kaza gerçekleştiği andan itibaren otoriteler devreye giriyor. Biz de buna uygun olarak süreci yönetiyoruz. Buna yapılacak ilk açıklama dahildir. Aklınızda kazanın sebebi ve detaylarına dair birçok soru olduğunu biliyorum. Halihazırda T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından gerekli incelemeler başlatıldı ve devam ediyor" dedi.

Havacılığın çok regüle bir sektör olduğunu dile getiren Mehmet T. Nane sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası ve ulusal otoritelerin belirlemiş olduğu kural ve gerekliliklere tam uyumlu olarak çalışılmaktadır. Pegasus Hava Yolları olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar önceliğimiz misafirlerimizi bir noktadan diğer bir noktaya emniyetle ulaştırmak olmuştur. Bu çerçevede sizlerle şu bilgileri paylaşmak istiyorum. Tüm süreçlerimiz, pilot işe alımdan teknik bakıma ve eğitime kadar T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ve uluslararası regülasyonların tüm gerekliliklerine uyumludur. Emniyet Yönetimi Sistemimiz, Avrupa standartlarının üzerinde, regülasyon gerekliliklerinin tümünü karşılayan ve yüksek emniyet kültürünü otomasyon ile destekleyen yapıdadır. SAFA olarak adlandırılan, Avrupa Birliği emniyet takip programı senelik skorumuz Avrupa Birliği standartlarının üzerindedir. Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir. Bu uygulama ve kurallarımız, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Uçaklarımızın yaş ortalaması 5.3 senedir ve teknik güvenilirlikleri çok yüksektir. Uçaklarımızın bakımları ve uçuşa elverişlilikleri yakından takip edilir ve regülasyonlara tam uyumluluk içerisindedir. Bu tür olaylar, sadece bir nedenle değil, birçok faktörün arka arkaya bir araya gelmesiyle oluşur. Bu nedenle, kaza inceleme sürecinde, varsa üzerimize düşen geliştirme ve iyileştirmeleri yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bugün burada şunu tekrar ifade etmek istiyorum: Acımız çok büyük. Süreç ilerledikçe detayları sizlerle paylaşıyor olacağız ancak bugün Pegasus Hava Yolları olarak tüm gayretimiz vefat eden misafirlerimizin aile ve yakınlarının yanında olmak ve kazadan etkilenen misafirlerimize destek vermek. Bu süreçte yanımızda olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve mesajlarıyla yanımızda olduklarını hissettiren sektör paydaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerden de sorumlu yayıncılık çerçevesinde bize destek olmanızı bekliyorum."

Son Güncelleme: 06.02.2020 15:31
Anahtar Kelimeler:
Uçak KazasıSabiha GökçenKazaPegasusMehmet Nane
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