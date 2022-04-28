Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen kişilerin Kadir Gecesi alkollü alemine büyük tepki geldi....

Kadir gecesiyle dalga geçilen kareyle ilgili Yenişafak gazetesi köşe yazarı İsmail Kılıçarslan sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Sizinle kutuplaşmak şeref madalyasıdır bize"

ensonhaber.com'da yer alan habere göre İsmail Kılıçarslan, "Kadir Gecesi'ni içki masasının mizahı yapacak kadar 'kara gavur' işte bunlar. Sonra diyorlar ki 'çok kutuplaştık'. Sizinle kutuplaşmak şeref madalyasıdır bize. Ömrümüz oldukça kutuplaşacağız sizinle. Gücümüz tükenene kadar kutuplaşacağız" dedi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise :Pegasus çalışanlarının neden böyle bir şey yaptığını anlamak mümkün değil. Eğlen, dilediğince yaşa... Kadir Gecesi'ni karıştırmanın amacı ne? Kime neyi ispat ediyorsunuz? Espri anlayışınız bu mu? Bu yaptığınız terbiyesizlik!" ifadelerini kullandı.

Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen çalışanların içki masalı paylaşımlara büyük tepki geldi.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE