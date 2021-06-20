Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

1 Haziran'dan itibaren koronavirüste yeni normalleşme dönemine girilirken, yaz ayı içerisinde toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefleniyor. Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise merakla bekleniyor.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre, yeme-içme yerlerinin açılış-kapanış saatleri 07.00-21.00 saatleri arasından 07.00-22.00 arasına uzayacak. Yani işletmeler, masada servis ve gel-al ile saat 22.00'a kadar iş yerlerindeki faaliyetlerini sürdürmüş olacaklar. Daha önce işletmeler, 21.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabiliyorlardı.

Alınan bilgilere göre, tam gün sokağa çıkma yasağının uygulandığı Pazar günü ise yasaklar kalkacak. Cumartesi 22.00'da başlayan ve Pazar günü gece 05.00'e kadar uygulanan yasak böylece sona erecek.

Temmuz ayının başında ise söz konusu 22.00 yasağının 24.00'a uzatılacağı, ayrıca yine Temmuz ayında gece sokağa çıkma yasağının da kalkacağı belirtiliyor.