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Paylaşım rekoru kıran Belediye çalışanı şampiyonluk kutlamasında

Beşiktaş Belediyesi'nde görevli Uğur Danış, Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olduğu saatlerde bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada beğeni rekoru kıran bu fotoğrafın ardından Uğur Danış, bugün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında yer aldı

Güncel 19.05.2021, 23:45
Paylaşım rekoru kıran Belediye çalışanı şampiyonluk kutlamasında

Beşiktaş Belediyesi'nde görevli Uğur Danış, Siyah-Beyazlı takımın Süper Lig'de şampiyon olduğu saatlerde bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran, özellikle sırtında yazan 'Ne Mutlu Beşiktaş var' sloganı çok konuşulan bu fotoğrafın ardından Uğur Danış, bugün gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında yer aldı.

Beşiktaş Belediye Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emektar çalışan Uğur Danış'ın taraftarı olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasına davet edildiğini duyurdu.

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