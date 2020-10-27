Paramotor nedir, özellikleri nelerdir?

Paramotor, güçlendirilmiş bir yamaç paraşütünün ("PPG") koşum takımı ve itici kısmının genel adıdır.

İki temel tip paramotor vardır: ayakla fırlatma ve tekerlek fırlatma.

Ayakla fırlatma modelleri, koşum takımı, yakıt deposu, motor ve pervaneli bir şasiden oluşur. Koruyucu ağa sahip bir kasnak, esas olarak hatları pervanenin dışında tutar. Ünite, Yamaçparaşütünün karabinalarla takıldığı büyük bir sırt çantası gibi giyilir.

Tekerlek fırlatma üniteleri ya kendi motorlu komple üniteler olarak ya da bir ayak fırlatma paramotoruna eklenti olarak gelir. Genellikle 3 (üç tekerlekli) veya 4 (dörtlü) tekerleği vardır ve bir veya iki yolcu için koltuklar bulunur. Bunlar, genellikle çok daha ağır, daha güçlü ve farklı direksiyona sahip motorlu paraşütlerle karıştırılmamalıdır.

Bu terim ilk olarak İngiliz Mike Byrne tarafından 1980'de kullanıldı ve La Mouette, gücü o zamanki yeni yamaç paraşütü kanatlarına adapte etmeye başladığında 1986 civarında Fransa'da popüler hale geldi.

Enerji santralleri, neredeyse tamamen, benzin ve yağ karışımını yakan, 80 cc ile 350 cc arasında değişen, iki zamanlı içten yanmalı motorlardır. Bu motorlar hızlı yüksek r.p.m.'leri nedeniyle tercih edilmektedir. Yamaçparaşütü verimliliğine, ünite artı pilotun ağırlığına ve uçan hava koşullarına bağlı olarak saatte yaklaşık 3,7 litre (1 US Gal.) yakıt kullanarak itme ve düşük ağırlık.

En az bir üretici, güçlü düşük dev / dak için tercih edilen 4 zamanlı bir model üretiyor. itme gücü ve daha iyi yakıt verimliliği.

Elektrikle çalışan birimler de mevcuttur, ancak uçuş süresi pilin elektrik kapasitesi üzerinde önemli ölçüde sınırlıdır.

Csaba Lemak, 13 Haziran 2006'da ilk elektrikli PPG'yi yarattı. Wankel döner motorlu paramotorlar da mevcuttur, ancak nadirdir.

Pilot, elle tutulan bir gaz kelebeği ile itmeyi kontrol eder ve kanatları fren geçişlerini veya stabilo direksiyonu, ağırlık değiştirmeyi veya üçünün bir kombinasyonunu kullanarak yönlendirir. Güçlendirilmesi dışında Yamaç Paraşütü ile aynıdır, bu nedenle yükselmek için bir yükseltinin veya termiklerin kullanılması gerekmez. Paramotor kanatları, serbest uçuş 'yamaç paraşütü' kanatlarına kıyasla özellikle güç tahrikiyle kullanılmak üzere geliştirilmiştir.