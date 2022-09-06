Paraf'ın yeni reklam yüzü Pelin Çift oldu
Halkbank'ın yılsonunda 10. yaş gününü kutlamaya hazırlanan kredi kartı Paraf'ın, yeni dönem iletişim çalışmalarındaki marka yüzü Pelin Çift oldu. İlk olarak “Reklam Değil, Gerçek” temasıyla çekilen yeni film için kamera karşısına geçen Pelin Çift, yıl boyunca yayına girecek geleneksel ve dijital reklam filmlerinde Paraf ailesinin bir parçası olacak. Televizyon kariyerinde sorularıyla her konunun enine boyuna tartışılmasını sağlayan Çift, Paraf reklamlarında da benzer bir rolle karşımıza çıkacak. Ünlü sunucu, Paraf Güzellikler Dünyası’nın kampanya ve indirimlerinden faydalanan tüketiciye sorular sorarak reklamın değil gerçeğin peşine düşecek.
Paraf kullanıcılarının memnuniyeti reklam değil, gerçek
Fırsat ve kampanyalarla dolu Paraf Güzellikler Dünyası’nın ilk filminin konusu, Paraf’ın okula dönüş güzellikleri. Film, okul alışverişi yapan İnan Ailesi’nin bir anda kendisini reklam setinde bulmasıyla başlıyor. Kameralar karşısında ne yapacağını ve diyeceğini bilemeyen aile üyeleri Pelin Çift’in soruları ve yardımıyla rahatlıyor. Ünlü sunucu, İnan Ailesi’nden tek bir şey istiyor: Ne yaşadılarsa onu anlatmaları. Alıverişini Paraf ile yapmanın güzelliklerini doğallıkla anlatan aile üyeleri, kampanya mesajını da gayet net bir şekilde açıklamış oluyor. Pelin Çift, filmin sonunda herkesi Paraf’la kazanmaya davet ediyor. Renosans İstanbul tarafından hazırlanan filmde Paraf kullanıcılarının memnuniyetinin reklam değil, gerçek olduğu vurgusu yapılıyor.
Pelin Çift, yakın zamanda Halkbank’ın kadın girişimcilere yönelik kredi kartının reklam filmi için de kamera karşısına geçecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0