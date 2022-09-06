Paraf'ın yeni reklam yüzü Pelin Çift oldu

Paraf kullanıcılarının memnuniyeti reklam değil, gerçek

Fırsat ve kampanyalarla dolu Paraf Güzellikler Dünyası’nın ilk filminin konusu, Paraf’ın okula dönüş güzellikleri. Film, okul alışverişi yapan İnan Ailesi’nin bir anda kendisini reklam setinde bulmasıyla başlıyor. Kameralar karşısında ne yapacağını ve diyeceğini bilemeyen aile üyeleri Pelin Çift’in soruları ve yardımıyla rahatlıyor. Ünlü sunucu, İnan Ailesi’nden tek bir şey istiyor: Ne yaşadılarsa onu anlatmaları. Alıverişini Paraf ile yapmanın güzelliklerini doğallıkla anlatan aile üyeleri, kampanya mesajını da gayet net bir şekilde açıklamış oluyor. Pelin Çift, filmin sonunda herkesi Paraf’la kazanmaya davet ediyor. Renosans İstanbul tarafından hazırlanan filmde Paraf kullanıcılarının memnuniyetinin reklam değil, gerçek olduğu vurgusu yapılıyor.

Pelin Çift, yakın zamanda Halkbank’ın kadın girişimcilere yönelik kredi kartının reklam filmi için de kamera karşısına geçecek.