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Papaz eriğinin kilosu çeyrek altından fazla

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’nde, aşeren hamile kadınlar ve hastalar için paketlenen 4 adet yeşil erik 60, ithal 3 papaz eriğinin paketi ise 75 liradan satılıyor. Eriğin kilo fiyatı çeyrek altını geçerken, 1 ay sonra çıkacak örtü altı turfanda erikle fiyatların düşüşe geçeceği bildirildi.

Güncel 06.02.2021, 13:45
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Papaz eriğinin kilosu çeyrek altından fazla

Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze üretim üssü olan Antalya'da, bazı çiftçiler seralarını meyve bahçesine dönüştürmeye başladı. Yazın çıkan meyveleri turfanda olarak serada yetiştirmeyi amaçlayan çiftçiler en çok ise yeşil eriğe yöneldi.

Bu çiftçilerden Cengiz Avcı'nın, sera içindeki 190 ağacındaki ilk erik hasadının mart ayı başlarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde bazı tüccar ve işletmeler ise sezonundaki eriği paketleyerek özel dondurucularda muhafaza ederken, papaz eriğini ise ithal ederek aşeren anne adayları ve hasta yakınlarına ulaştırıyor. Yeşil erik paket içinde 4 adet, papaz eriği ise pakette 3 adet olmak üzere satışa çıkarılıyor. Yeşil eriğinin ağırlığı 48 gramken, papaz eriğinin(ithal) 66 gram olarak ölçüldü. Dondurulmuş yeşil erik 4 tanesi 60 liradan, ithal papaz eriğinin 3 tanesi ise 75 liradan alıcı buluyor. Bu iki erikten yeşilin kilo fiyatı 600, papazın ise 750 lirayı olarak belirlendi. Yeşil eriğin fiyatı çeyrek altına yaklaşırken, papaz eriği ise 750 liralık kilogram fiyatı ile çeyrek altını geride bıraktı.

"Çeyrek altınla yarış"

28 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi içerisinde ithal ve yerli meyve işi yaptığını kaydeden Recep Soytürk, son 10 yıldır yeşil erik ve türlerine ilginin yoğun olduğunu söyledi.
Mevsiminde olmayan ters meyvelere özellikle hamile bayan ve hastaların talepleri olduğunu dile getiren Soytürk,” Onlara bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ters mevsim meyvelerinden çok çok satılanı yeşil erik. Eriğin hem ithal hem de yerli olanı var. İthal olan papaz eriği taze olarak Hollanda'dan geliyor. Yerli eriği ise dondurulmuş olarak muhafaza ediyoruz. Taze olan eriğin paketi 75 liradır. Tanesi 25 liraya geliyor. Kilosu ise 750 liraya tekabül ediyor. Dondurulmuş eriğin paketi 60, tanesi 15 liraya geliyor. Kilosu ise 600 liradır” dedi.

"Fiyat sormuyorlar"

Papaz eriğinin kilosunun çeyrek altından fazla olduğunu ifade eden Recep Soytürk, “ Eriği muhafaza etmek kolay değil. Maliyetleri yüksek ve az da üretiliyor. Baba adayları ve hasta yakınları fiyata bir şey söylemiyorlar, eriği bulduklarına seviniyorlar. Önemli olan onlar için eriği bulmak. Bizde elimizden geldiği kadar vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yerli eriğimizin 4 tanesi 60 lira, onun fiyatı da bir kilo kıymaya yakın.” diye konuştu.

"Her ilden talep var"

Hem yerli hem de ithal eriği büyük bir ilgili olduğunun altını çizen Soytürk, “Günlük 10-15 paket satıyoruz. Ülkemizin bir çok ilinden arıyorlar, bizde kargo ile ürünlerimizi gönderiyoruz. Eriğin yanında, nektari, şeftali, çağla, böğürtlen gibi ürünlerimizde rağbet görüyor” ifadelerine yer verdi.

"İlk hasat zamanı yaklaştı"

Türkiye'de turfanda örtü altı erik hasadının mart ayı başlarında gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Soytürk, “ Şuan meyve mercimek tanesi kadar olmuş. Taze erik çıktığı zaman fiyatlar düşüşe geçecektir” dedi.

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