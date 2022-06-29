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Papa Franciscus'tan annelere 'oğullarınızı evlendirin' çağrısı
Annelere ve hala evlenmemiş erkeklere seslenen Papa Franciscus, LGBT yaşam tarzına karşı evliliğin önemini vurguladı ve tavsiyelerde bulundu.
Güncel 29.06.2022, 10:35
Daha önce kiliselerin LGBT bireyleri reddetmeyeceği açıklamasında bulunan Papa Franciscus, dikkat çeken ifadeler kullandı.
LGBT karşıtı söylemleriyle bilinen ve bir kesim tarafından zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan Papa, evlilik çağına gelmiş ancak hala evlenmemiş erkeklere seslendi.
Evliliği övdü
"Her evlilikte zorluklar olur, bundan korkmayın" diyen Papa; gençlerin annelerine de bir çağrı yaptı.
"Gömleklerini ütülemeyi bırakın, evlenmeye teşvik edin"
85 yaşındaki Papa Franciscus, "Oğullarınızın gömleklerini ütülemeyi bırakın. Onları evlenmeye teşvik edin. Aşırı sahiplenici olmayı bırakıp onların yuvadan ayrılmasına izin verin. Bu konuda geç kalmayın" ifadelerini kullandı.