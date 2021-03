Pandemide kadınların iş yükü arttı

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi İTÜ BMT KAUM Müdürü Prof. Dr. Leman Figen Gül, son bir yıldır yaşadığımız pandemi sürecinin kadınlar üzerinde psikolojik ve sosyolojik anlamdaki etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Leman Figen Gül, pandemi sürecinde kadınların evlerde daha fazla zaman geçirdiğini, bu süreçte de iş yükünde artış yaşandığına dair çeşitli araştırma raporlarının yansıdığını belirtti.

Pandemi döneminde hazırlanan bir araştırmanın bulgularına dikkat çeken Figen Gül; “TÜSİAD, TÜRKONFED ve UN Women Türkiye işbirliğinde, 339 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen COVID-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri Araştırması’nın bulgularına göre Covid-19 döneminde kadın çalışanlar açısından üç konunun öne çıktığı tespit edilmiş: Birincisi % 99’la artan ev işleri ve bakım sorumlulukları, ikincisi % 97 uzaktan/evden çalışma ile artan iş yükü ve üçüncüsü ise % 95’le endişe, psikolojik stres ve tükenmişlik hissettikleri yönündeki ifadeleri olmuş. UN Women yine bu konuda, yaşanan eşitsizliklerde artış ve kadınların kazanılmış haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna yönelik raporlar açıklandı,” dedi.

Evlere kapandığımız sürede kadınların iş yükü arttı

Son bir yıldır yaşanan pandemi sürecinin kadınlar üzerinde psikolojik ve sosyolojik anlamdaki etkileri hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Gül, “Bir akademisyen olarak iş yükümüzde bir artış olduğu, her an erişilebilir olma beklentisinin oluştuğunu söyleyebilirim. Akşam saatleri veya hafta sonu yasakları süresince, alışkın olduğumuz çalışma günleri ve saatleri dışında çevrimiçi toplantılar yaygınlaştı. Bu durumda her zamankinden daha çok çalışmamızı gerektiriyor. Bunun yanı sıra, ev bakım işlerinde erkeklerin de hiç olmadığı kadar bu sorumluluklara katkı sağlamaya çalıştığını gözlemlesem bile, yine de kadınların üzerindeki yüklerin daha da arttığı tespitini yapmak yanlış olmaz.”