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Pandemide eve kapanınca, ev arayanların favorisi balkonlu evler oldu

Emlakjet, 2020 yılında kendi işlem hacmi ve veri tabanına dayandırdığı verileri açıkladı. Pandemi nedeniyle pek çok sektörde tüketici tercihleri değişirken, yaşanan süreçle birlikte ev arama tercihlerinde de radikal değişiklikler görüldü. Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız 2020 yılında yaşadığımız mekanlara bağlılığımız ve verdiğimiz önem arttı. Emlakjet’in 2020’ye ait verilerine göre Türkiye genelinde balkonlu ev aramaları geçen yıla göre yüzde 80 artış gösterirken, bahçeli ve havuzlu ev aramaları yüzde 50, Dubleks ve 2 katlı ev aramaları ise 2 kattan fazla arttı.

Güncel 15.01.2021, 15:51
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Pandemide eve kapanınca, ev arayanların favorisi balkonlu evler oldu

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından itibaren kısa süreli bir durgunluk yaşayan emlak sektöründe, özellikle haziran ayında kamu bankalarının açıkladığı düşük konut kredi faizleri can suyu olurken, Emlakjet verilerine göre Haziran ayında konut arayan kullanıcı sayısı, 2020 yılının önceki aylarına göre yüzde 71 arttı, öte yandan, Konut Destek Paketi’nin de etkisiyle, 2020’de ayrıca Emlakjet’te satılık konut aramaları 2019’a göre yüzde 74 artarken kiralık konut aramaları ise yüzde 4 düşüş gösterdi. 

2020 yılında düşük konut kredi faizlerinin de etkisiyle konut arayan kullanıcı sayısı artmasının doğal bir sonuç olduğunu ve özellikle Haziran ayında yılın en yüksek noktasına ulaştığını belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Dün açıklanan TÜİK verilerine göre konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre %11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Bu sektör açısından oldukça sevindirici bir rakam. Bununla birlikte 2020 yılında pandeminin getirdiği yeni kısıtlamalar kullanıcı profilinde de değişikliklere yol açtı. Örneğin 65 yaş üstü kullanıcıların konut aramalarında 2019’a göre azalma gözlemledik.

2020’de kadınlar daha çok konut aradı, İstanbul ise birinci sırada yer aldı

Emlak sektörüne ilişkin verileri yakından takip eden Emlakjet, kendi işlem hacmi ve veri tabanına dayandırdığı verilerle sektörün nabzını tutarken, ağırlıklı olarak pandemi ve alınan önlemler ile geçen 2020 yılında 65 milyondan fazla konut aramasına ev sahipliği yaparken, konut arayan kullanıcıların yüzde 58’inin kadın olduğu tespit edildi. 

İl bazlı gayrimenkul arama detayına baktığımızda 2020 yılında Emlakjet’te en çok konut aranan şehir İstanbul olurken, ikinci sırada Ankara ve üçüncü sırada ise İzmir yer aldı. İzmir’i Antalya ve Aydın takip etti. İstanbul’da en çok konut aranan ilçe olarak Beylikdüzü ön plana çıkarken, Ankara ilinde ise Çankaya ilçesi ve İzmir ilinde ise Buca ilçesi ön plana çıktı. 

2020 yılında 26 şehirde Emlakjet.com kullanımı 2 kattan fazla yükselirken, bu illerin başında Diyarbakır, Trabzon ve Afyonkarahisar geliyor. 

Pandeminin yanı sıra, ülkemizde yaşanan doğal afetler nedeniyle de zorlu bir yıl yaşandı. Emlakjet verilerine göre Elazığ ve İzmir depremleri sonrası bu illerdeki konut aramalarında depremin gerçekleştiği ay, önceki aya göre Elazığ’da 2 katın üzerinde, İzmir’de ise yüzde 50’nin üzerinde artış görüldü.

Pandemide evde kaldık, balkon keyfini aradık

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde geçirilen zamanın artması ve alınan önlemler nedeniyle zorunlu olarak evde kalmak, ev arayışında balkon özelliğini öne çıkardı. Emlakjet 2020 verilerine göre Türkiye genelinde balkonlu ev aramaları geçen yıla göre yüzde 80 artış gösterirken, büyük evlere de ilgi yükseldi. Emlakjet’te bahçeli ve havuzlu ev aramaları yüzde 50, dubleks ve 2 katlı ev aramaları ise 2 kattan fazla arttı.

Büyük evlere yönelik ilginin artmasının da etkisiyle, 2020 yılında stüdyo daire aramaları ise yüzde 12 düşüş gösterdi.

“Yeni Normal” emlak sektörünü de dijitalleşmeye yönlendiriyor

Emlakjet’i gerçekten emlak arayan, ciddi alıcıların kullandığını belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Pandemi döneminden emlak sektörü de oldukça etkilendi. Yeni satış adetlerimize baktığımızda ise Emlakjet olarak 2020'yi genel anlamda büyüyerek geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu büyüme mart - mayıs arası biraz durağan geçti. Ancak faizlerin düşmesiyle beraber geçen yıla oranla yeni satış adetinde haziran - eylül arasında %102 'lik bir büyüme gerçekleştirdik.” dedi. 

Artık şirketlerin ve insanların “yeni normal” düzenine alışmasıyla beraber, işyerlerindeki daralma trendinin, daha büyük ve balkonlu evlere geçiş trendinin devam edeceğini belirten İdikat, önümüzdeki dönemin dairelerin online gezdirilmesi ve online gayrimenkul danışmanlığı için de kritik bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Emlakjet Prestige + üyesi Sinan Çizmeci konu ile ilgili olarak ‘‘’Koronavirüs pandemisi sonrasında konut tercihleri değişti. Evlerde geçirilen zamanların artması ile birlikte ev tercihlerinde balkonlu ve bahçeli evlerin ön plana çıktığını gözlemledik. Bizim portföyümüzde yoğun olarak lüks gayrimenkuller bulunuyor. Koronavirüs pandemisi sonrasında portföyümüzde yer alan lüks gayrimenkullerden bahçeli ve geniş evlere talep artarken stüdyo evlere talebin azaldığını söyleyebiliriz.“ açıklamasında bulundu.

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