Pandemide ambalajlı gıdanın önemi arttı

İçerisine konulan ürünü koruyarak temiz ve güvenilir koşullarda tüketicilere ulaşmasını sağlayan, aynı zamanda ürünlerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran değerli bir malzeme olan ambalaj, pandemi döneminde özellikle gıda ürünlerinde önemini bir kez daha kanıtladı. Ambalajlı üründe tüketici talepleri pandemi ile şekil değiştirmeye başladı.

B12 Creative Branding’in Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bürkan Çiftçigüzeli

Ambalajların dayanıklılığı ve saklama ömrü daha da önemli hale geldi

Pandemi süreci ile tüketicilerin satın alma kriterlerinde bazı değişiklikler olduğunu açıklayan B12 Creative Branding Ajansı Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bürkan Çiftçigüzeli, “Bu dönemde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha gördük. İnsanlar artık daha hijyenik ve güvenilir olduğunu düşündükleri için ambalajlı ürünleri daha fazla tercih etmeye başladı. Özellikle kilitli kapak sistemi bulunan ambalajlar tüketiciler tarafından ilgi görüyor. Bununla birlikte karantina dönemlerinde hane halkının ardından aile büyüklerinin ve 65 yaş üstü yaş grubunun evde kalmasının etkisiyle toplu alışverişler arttı. Şu an ise dışarıda kalınan süreyi kısaltmak için daha büyük gramajlı ürünlere eğilim artıyor. Örneğin artık 250 gramlık peynir yerine 750 gramlık peynir satın alınarak alışverişe tekrar gitme süresi uzatılıyor. Üç günde bir markete gitmek yerine iki haftada bir gitmek daha tercih edilir oluyor. İlk dönemlerde temel gıda maddelerine olan talep, ikinci aşamada evde tüketilen atıştırmalıklar ile başka bir boyuta geçti. Tüketici artık ev içi tüketim ile daha yüksek adetlerde satın alım yapmaya başladı. Dolayısıyla ambalajların dayanıklılığı ve saklama ömrü de önemli konulardan birisi haline geldi” dedi.

Ambalaj tasarımlarında geri dönüşümlü malzemeler tercih sebebi

Pandemi dönemindeki satın alma sürecinde hijyen, kalite ve ürün faydası bakımından ambalaj tasarımının değerinin daha da arttığının altını çizen Çiftçigüzeli, “Alışverişlerin özellikle online tarafa kayması ambalaj tasarımının ne denli önemli olduğunu gösterdi. Tüketici artık içerik olarak birbirine benzeyen ürünler arasından kendisine en yakın hissettiği, en çekici olan ambalajı satın alma eğilimine girdi. Katkısız ve doğal ürünler gelecekteki yerini sağlamlaştırırken, bunun da ambalaj tasarımı üzerinden tüketiciye anlatılması önem kazandı. Markalar da ambalaj tasarımında artık doğayı kirletmeyen, geri dönüştürülebilir materyallere ağırlık vermeye başladı. Pandemi döneminde maalesef ki atıklarıyla doğaya en çok zarar verenin insanlar olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu nedenle çevre dostu ambalajlı ürünler hem tüketiciler hem de üreticiler için tercih sebebi oldu” açıklamasında bulundu.