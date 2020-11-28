Pandemi elektrik tüketicilerinin öncelik ve beklentilerini değiştirdi

Elektrik dağıtım sektöründe yer alan BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ ile görevli tedarik şirketleri CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in 2017 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığı kurumsal dergilerinin son sayısında Kovid-19 salgını ile elektrik tüketicilerinin değişen davranışları ve beklentileri kapağa taşındı.

kW Dergisi’nde bu süreçte ‘dijital dönüşümün’ elektrik dağıtım şirketleri için ne denli önemli olduğu konusu işlenirken Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (ÇEDAŞ) müşteri deneyimi alanında çalışan yöneticiler, önümüzdeki dönemde tüketicilerin hangi davranışlarının kalıcı olacağın anlattı.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım ise dergiye verdiği röportajda, bu zorlu dönemde mesken aboneleri ve köylerde elektrik tüketiminde görülen artışı, bugüne kadar bölgeye yapılan yatırımları paylaştı.

‘YENİ BİR JEOPOLİTİK DÜZENİN YÜKSELİŞİNE TANIKLIK EDİYORUZ’

kW Dergisi’ne röportaj veren The London Energy Club Kurucu Başkanı ve Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü de enerjide oyunun kurallarının değiştiğini ifade ederek“Yaşadığımız temel güç kaymalarının doğrudan sonucu olarak küresel enerji dengeleri de kökünden sarsılıyor, yeni bir dünya enerji ve jeopolitik düzeninin yükselişine tanıklık ediyoruz” dedi. Öğütçü, Karadeniz’deki doğal gaz ‘müjdesi’ ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

DEPRESYON VAKALARINDA ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR

CK Enerji Dergisi’nin kapağında yine dijitalleşme ve değişen müşteri davranışları yer aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in müşteri deneyimi alanında uzman olan yöneticileri bu dönemde enerjide dijitale yatırım yapanların müşteriyi kazandığına işaret etti. CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin dergiye verdiği röportajda, pandemiyle birlikte online işlemlerde artış yaşandığını söyledi.

CK Enerji’ye konuk olan Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu ise Kovid-19 salgını ile ortaya çıkan belirsizliğin ruhsal dayanıklılığı zorlayabileceğini belirterek bu dönemde akut stres, kaygı bozukluğu ve depresyon vakalarında artış görülebileceğine dikkat çekti.

CK Enerji ve kW dergilerine dijital ortamda aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

https://www.bedas.com.tr/dergi/kw-dergisi/8/index-h5.html?page=1

https://www.ckbogazici.com.tr/dergi/8/index-h5.html?page=1

CK Enerji hakkında

Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 14,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’nin yılda 39,8 milyar kilovatsaatlik elektrik dağıtım ve satış gücü bulunmaktadır. CK Enerji bünyesinde toptan elektrik satışı alanında CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satışı A.Ş.’nin yanı sıra elektrik dağıtımı alanında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.; perakende elektrik satışı alanında ise CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. bulunmaktadır. Dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasasına sahip Türkiye’nin lider enerji şirketi olmanın gururunu taşıyan CK Enerji, “Her an sizinle” sloganıyla işgücüne, teknik altyapısına ve elektronik donanımına yatırım yapmaktadır. www.ckenerji.com.tr