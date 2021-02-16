Pandemi döneminde teknoloji ürünlerine ilgi arttı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerle ve pandemi döneminde değişen tüketici tercihleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Her markanın hedef kitlesi farklı

Tüketici davranışlarının, iletişim çalışmaları ekseninde uygulanan planlı ve stratejik faaliyetler ile marka ya da ürünün seçilip, tercih edilmesi sonrasında satın alma davranışına dönüşmesine karşılık geldiğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, her sektörün, her markanın ya da kurumun kendi karakteri, vizyonu, misyonu, felsefesine uygun hedef kitleleri bulunduğunu söyledi.

Tüm uygulamalarda bu kitlelerin özelliklerine göre mesaj stratejileri kurgulanıp düzenlendiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, “Bunlar hedef kitlenin sosyo demografik özelliklerinin yanı sıra psikolojik özelliklerini de içine alan uygulamalar bütünüdür. Kurumlar ya da markalar karşılarında seslendikleri kitlelerin karakterlerini, yaşam tarzlarını ve alışkanlıklarını iyi biçimde teşhis edip ona yönelik hamlelerde bulunmak durumundadır” diye konuştu.

Güncel tüketici beklentilerini karşılayan marka kazanıyor

Özellikle sosyal medyanın hayatın merkezinde yer almasıyla birlikte geleneksel reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmalarının yanına dijital anlamda yürütülmesi zorunlu birçok faktör ve dinamik eklendiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, küreselleşme, değişen pazar şartları, dönüşen tüketici profillerinin kurum ve markaları bugünün kurallarına uygun davranmaya zorladığını kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, “Söz konusu tüketici beklenti, ihtiyaç, istek ve gereksinimlerini görüp, güncel olanı uygulayabilen kurum ve markalar yaptıkları iletişim çalışmalarında daha isabetli kararlar verebilmekte ve tüketicide satın alma davranışı yaratabilmektedir” dedi.

Tüketici davranaşıları da sosyalleşme pratikleri de değişti

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ‘yeni normal’ olarak adlandırılan bir dönemi karşımıza çıkardığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, kitlelerin izolasyonla karşılaşmalarının ve kişiler arası mesafenin artmasının bireylerin sosyalleşme pratiklerinde de farklılaşmaya neden olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun fiziksel olarak bir araya gelemeyen bireylerin sanal sosyalleşme araçları ve ortamlarına yönelmesiyle sonuçlandığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, “Karantinayla birlikte iş yaşamının ev içi aktivitelere entegre olması, tüketicilerin önceliklerinde değişiklikler meydana getirmiş, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantılar, evden çalışma gibi mecburiyetler elektronik pazarının ve teknolojik ürünlerin daha fazla satın alınmasına yönelik bir ihtiyaç doğurmuştur” diye konuştu.

Temizlik ürünlerine ilgi arttı

Pandemi döneminde göze çarpan en önemli dönüşümlerden birinin de online alışveriş tecrübesi olduğunu anlatan Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, tüketicide stoklama alışkanlığının arttığının, hızlı teslimat ve temassız işlemlerin ön plana çıktığının gözlemlendiğini belirterek “Sosyal mesafe, hijyen unsurlarının son derece önemsenir hale gelmesi kuşkusuz temizlik ürünlerine rağbet edilmesini de beraberinde getirmektedir. Bunun yanı sıra seyahat etme ve turizm gibi temasın yoğun olduğu sektörlerin bu dönemden olumsuz yönde etkilendiğini söylemek mümkündür” şeklinde konuştu.

Yardımlaşmaya önem veren markalar kazandı

Dr. Öğretim Üyesi Özge Uğurlu Akbaş, pandemi döneminin hassasiyetlerini analiz edip, öngörülü davranabilen kurum ve markaların yapmış oldukları proaktif çalışmalarla tüketicisiyle bağlarını güçlendirebildiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşmayı ve gönüllülük uygulamalarını önemseyen kurum ve markalar pandemi döneminde halkla ilişkiler faaliyetleriyle hedef kitlelerin nezdinde görünürlük sağlamış ve takdir toplayabilmiştir. Dolayısıyla, dönüşen koşullar ve tercihlerle birlikte toplumda daha sonraki dönemlerde de kalıcı olacağı varsayılan davranış değişikliklerinin yerleşeceğini söylemek mümkündür.”