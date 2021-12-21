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Pamukkale Belediyesi Sosyal Market ile tüm gönüllere dokunmaya devam ediyor!

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market ile tüm gönüllere dokunmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “Binlerce yüreğin kenetlenmesine vesile olduk”

Güncel 21.12.2021, 13:54 21.12.2021, 14:01
Pamukkale Belediyesi Sosyal Market ile tüm gönüllere dokunmaya devam ediyor!

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, belediyenin vatandaşa yardım elini uzatma noktasında köprü olmayı 2021 yılında da sürdürdü. Gıda Bankacılığı sistemi ile hizmet veren Sosyal Market, sadece Pamukkalelilere değil, ülkede meydana gelen yangınlarda da Türk halkının yanında oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Sosyal Market aracılığı ile Pamukkaleli hemşehrilerimizin yardım ellerini yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık. Ne mutlu bize ki, birbirlerini hiç tanımayan binlerce yüreğin kenetlenmesine vesile olduk” dedi.  
Pamukkale Belediyesi yıllardır olduğu gibi 2021 yılında da vatandaşların yüzlerini güldürdü. İhtiyaç sahibi ailelerin umut kapılarını aralayan Pamukkale Sosyal Market, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce çocuğun yanı sıra anne, babaların yüreğine dokunmayı başardı. İhtiyaç sahibi ailelerin ellerini ceplerine atmadan gönül rahatlığı ile alışveriş yapabildiği yer olan Pamukkale Sosyal Market, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde markete gelemeyen vatandaşların gıdadan, temizliğe, kıyafetten, ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçları belediye personeli aracılığıyla birebir evlerine ulaştırıldı. Korona virüs nedeniyle yaşanan sıkıntılardan etkilenen vatandaşların taleplerini 2021 yılında da değerlendirmeye devam eden Pamukkale Belediyesi, gerekli incelemelerden sonra binlerce ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi. 

Esnafa büyük destek sağladı 
Pandemi nedeniyle zaman zaman uygulanan kısıtlamalar esnafın faaliyetlerine ara vermesine bazılarının da kapanmasına neden olmuştu. Pamukkale Belediyesi yılın ilk yarısının sonunda, pandemiden dolayı faaliyetleri durdurulan ya da işleri bozulan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi yerler ile okul kantinleri, internet kafeler, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmelere tek seferde 1400 TL nakdi yardım desteği sağlamaya başlamıştı. Desteğin devam ettiği süreçte Pamukkaleli 1400’e yakın esnafa 1400 TL nakdi yardım desteği sağlandı. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında, toplam 2 bin 500 öğrenciye eğitim desteği sağlanma kararı sonrasında öğrencilerin aylık ödemelerine devam ediliyor. Pamukkale Belediyesi engellilere ayrı bir önem verdiğini her projesinde gösterirken, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da ihtiyaç sahibi engellilere hasta yatağı, manuel ve akülü tekerlekli sandalye, konuşan saat, yürüteç, beyaz baston dağıtımını da sürdürdü. İlçede yeni doğum yapan annelere, mama ve bez yardımı yaparak yeni ebeveynlere destek oldu. 

5 yıl önce kurulan Sosyal Market, binlerce aileye destek oldu - Dailymotion Video
 

Sosyal Market'in eli yangın bölgelerindeydi 
Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında günlerce süren Akdeniz ve Ege’de meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara, Pamukkale Sosyal Market aracılığıyla insani yardım malzemeleri desteğinde bulundu. 2020 yılında Elazığ ve İzmir’deki depremlerde zarar gören vatandaşlar için Sosyal Market’in depolarındaki malzemeler kısa sürede deprem bölgesine gönderilmişti. 2021 yılında da tarihin en büyük yangınları olarak kayıtlara geçen olaylarda birçok vatandaş evsiz kaldı, can kayıpları yaşandı. Pamukkale Belediyesi Sosyal Market aracılığıyla çarşaf, battaniye, kıyafet, çocuk bezi, bebek maması ve paketli yiyeceklerin yer aldığı malzemeler yangın bölgelerine o günlerde ulaştırıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin talimatıyla o günlerde “Haydi Pamukkale Yangın Bölgelerine Destek Olmaya!” ve “Haydi Pamukkale Can Dostlarımız İçin Tıbbi Malzeme ve Mama Desteği” kampanyası başlatılmış ve yardımsever Denizliler ile yangınlarda zarar gören vatandaşlar arasından köprü görevi oluşturulmuştu. 

Pamukkale Belediyesi SOSYAL MARKET YÜZ GÜLDÜRÜYOR
 

“Binlerce yüreğin kenetlenmesine vesile olduk” 
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi olarak sosyal belediyecilikte başarı grafiklerini her yıl daha yükseltmek adına, her yıl daha fazla proje üretmeye gayret ettiklerini belirtti. Başkan Örki, ilçe halkı arasındaki sosyal dengeyi sağlamak adına kurulan Pamukkale Sosyal Market’le de, sosyal belediyecilik adına önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Sosyal Market’in temelinde gıda bankacılığı var. Yardımseverlerimiz sosyal markete destek sağlıyor, bizler de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Sosyal Marketimizle yıllardır binlerce evlerde umut kapılarını aralıyoruz. Bu yıl da, binlerce ailemize ulaştık. Ayrıca, Sosyal Market aracılığı ile Pamukkaleli hemşehrilerimizin yardım ellerini yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık. Ne mutlu bize ki, birbirlerini hiç tanımayan binlerce yüreğin kenetlenmesine vesile olduk. Pamukkale Belediyesi her zaman ve her konuda vatandaşlarımızın hemen yanında olmaya devam edecek. Pamukkale Belediyesi olarak Sosyal Marketimiz ile vatandaşlarımız arasındaki eşitsiz yaşam şartlarını bir nebze de olsa dengelemeye gayret ettik. Onlarca çocuğumuza bayram kıyafetiyle, gıda paketlerimizle sofraları, eğitim desteğimizle öğrencilerimizi, hasta yatakları ile hastalarımızı, tekerlekli sandalyelerle engellilerimizi, mama ve bezlerle yeni ebeveynlerimizin yüzlerini güldürmeye devam ettik” dedi. 
Öte yandan, Gıda Bankacılığı sistemi ile faaliyetlerini sürdüren Pamukkale Sosyal Market, hayırseverlerin bağışlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırma görevini yerine getiriyor. Hayırseverler, Pamukkale Sosyal Market Derneği’ne bağış için Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşabiliyor. Bu bağışlarla alınan ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. 

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