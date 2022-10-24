Palamut bollaştıkça bollaştı fiyatı düştükçe düştü

Vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar arasında yer alan palamuta yoğun ilgi sürüyor. 1970 yıllarından sonra en iri ve yağlı palamut çıktığını belirten Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı; “hem fiyatı, hem de besin değerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız en çok palamut balığını tercih ediyor” dedi





PALAMUTTA FİYATLAR DÜŞTÜ YÜZLER GÜLDÜ



Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte tane fiyatı 150 liraya kadar çıkan palamut balığı bu hafta 35 liraya kadar düştü. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucu Kenan Balcı 50 yılın ardından palamutun ilk kez bu kadar iri ve yağlı olduğunu söyledi. Balcı; “Palamutta fiyatlar düştü. Halkımız palamutu tercih etti. Omega 3 deposu. Sağlık acısından da zengin bir balık. Üç tanesi 100 lira, iki tanesi 100 liraya satıyoruz” diye konuştu.





ŞİMDİ PALAMUT ZAMANI



Dönemin palamut dönemi olduğunun altını çizen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucu Kenan Balcı: “Diğer balıklara bakmaya gerek yok. Şimdi palamut zamanı. Bol bol palamut yiyelim. Bu lezzet ve bu büyüklük uzun süredir yoktu. Çocuklarımıza, yaşlılarımıza palamut öneriyorum. Doktorlarımızda omega 3 öneriyor. Buda palamut balığında bol bol var. Dünyada yokluk var ama palamutta bolluk var. Biz önceden yurt dışından balık ithal ediyorduk. Ama şimdi artık biz başka ülkelere balık gönderiyoruz” ifadesini kullandı.



SOFRALARDA İLK TERCİH PALAMUT



Edirne’den Kars’a Türkiye’nin her köşesinde palamut satıldığını söyleyen Balcı; “ Sofralarda birinci tercih balık diyebiliriz. Çocuklarda tanıdı çok beğeniyor. Hatta beslenme çantalarına bile palamut konmasını istiyor. Soğuğu bile çok lezzetli. Palamutu bir gün tava, birgün ızgara, bir günde fırında yapın. İster pirzolasını, istersenizde şiş olarak yapın. Kılçık yok. Lezzet çok” diye konuştu.



ÇOCUKLARDA PALAMUTU ÇOK SEVİYOR



Tezgahlardan balık satın alan vatandaşlardan Metin Karagüzel, “ Çok şaşırdık. Balıklar büyümüş. Fiyatları da güzel. İnşallah bu şekilde seyreder ve herkes de faydalanır” diye konuştu.

Çocukları ile birlikte balık almaya gelen bir vatandaş ise “Haftada bir balık tüketmeye çalışıyoruz. Palamutun tam zamanı. Çocuklarım da palamutu çok seviyor. Çocuklarım Omega3 vitamini alsın diye şimdi de palamut yedik” şeklinde konuştu.