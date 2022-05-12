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Pakistan'a Gittikleri İçin Linç Edildiler! Kafalar Ekibi İddialara Cevap Verdi
Paylaştıkları videolarla milyonları peşinden sürükleyen ünlü Youtuber grubu Kafalar, Pakistan'a gittikleri için birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından linç edildi. Ünlü sosyal medya fenomenleri Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı çok konuşulan ve tepki çeken Pakistan ziyaretlerinin ardından YouTube kanalında yayınladıkları 'Kumpas' başlıklı bir videoyla gelen eleştirilere cevap verdi.
Güncel 12.05.2022, 17:42