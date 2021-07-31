Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!

Türkiye'nin birçok noktasında art arda başlayan orman yangınlarına Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının müdahale etmediği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Yangınları söndürmede yetersiz olduğu eleştirileriyle karşı karşıya olan Tarım ve Orman Bakanlığı, THK'nin uçaklarını kullanmamakla suçlandı.

Duvar'da yeralan habere göre THK'den, 20 uçakla müdahalede bulundukları açıklaması gelirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK ile bir sorun yaşanmadığını belirterek, "Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok. Biz 45 helikopterle çalışıyoruz" diyerek çalışmaları savundu.

'YEMİYORUZ, AFFETMİYORUZ'

Daha önce 2019 yılında İzmir'de çıkan orman yangınıyla ilgili de aynı durum gündeme gelmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, THK uçaklarının Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Teknofest'te uçtuğunu söylemişti. Pakdemirli ve Erdoğan'ın "uçak yok" açıklamalarına bugün de tepki gösteren CHP'li Bakan, Teknofest uçuşlarını hatırlattı.

Bakan, "Tayyip Erdoğan az önce 'THK'nın elinde yangında kullanılabilecek uçak yok' dedi. 2 sene önce de Bekir Pakdemirli THK uçakları için 'hurda', 'motoru yok', 'uçamaz' diyordu. Bu sözlerden birkaç ay sonra o uçaklar damadın Teknofestinde kendini göstermişti! Yemiyoruz! Affetmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2019 yılında İzmir'in Karabağlar ilçesinde orman yangını çıkmış ve yangın uzun süre söndürülememişti. THK hangarlarındaki 20 uçağın kullanılmadığı iddiası sorulan Bakan Pakdemirli, "THK'de olan uçaklar 6 tane. 3'ünde motor yok, 3'ünün faal olduğu söyleniyor, birinin faal olmayacağını var saymak lazım. Bugün itibarıyla Türkiye'de bize hizmet verecek bir uçak filosu maalesef bulunmuyor" demişti.

Açıklamalardan iki ay sonra Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'te, şov yapan uçaklar arasında Türk Hava Kurumu'nun CL-125 yangın söndürme uçağı da yer aldı.

CHP Milletvekili Murat Bakan, Teknofest'te gösteri yapan yangın söndürme uçaklarını Meclis gündemine taşımıştı. CHP'li Bakan, Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi vermiş ve "Hurda, uçamaz denilerek kullanılmayan THK uçaklarının Teknofest'te şov yapmasını nasıl açıklarsınız?" diye sormuştu. Milletvekili Murat Bakan, Pakdemirli’nin THK ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak “Orman yangınında ‘hurda’ olan uçaklar, damadın festivalinde ‘ülkemizin gururu’ oluyor. Bekir Bey’in bu çelişkiyi açıklamasını bekliyoruz” demişti.

Süresi geçtikten sonra cevaplanan önergeye, bakanlığın iki kez ihaleye çıktığı, ikinci ihalede iki katılımcının olduğu yanıtı verildi. Bakanlığın yanıtında THK'nin çok yüksek bir teklif verdiği ve bu yüzden uçakların ihale edilemediği savunuldu. Teknofest iddialarına ise yanıt verilmedi.