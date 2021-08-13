Öznur Özdemir Özaltın son yolculuğuna uğurlandı

Çarşamba solunum yetmezliği sebebiyle kalp krizi geçirerek, 54 yaşında hayatını kaybeden Özaltın Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Özdemir Özaltın'ın cenazesi cuma namazını müteakip İstanbul'da bulunan Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze töreninde AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok kişi yer aldı.