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Öznur Özdemir Özaltın son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk Çevre Bakanı ve eski Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir'in eşi Öznur Özdemir Özaltın son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel 13.08.2021, 18:41
Öznur Özdemir Özaltın son yolculuğuna uğurlandı

Çarşamba solunum yetmezliği sebebiyle kalp krizi geçirerek, 54 yaşında hayatını kaybeden Özaltın Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Özdemir Özaltın'ın cenazesi cuma namazını müteakip İstanbul'da bulunan Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenaze töreninde AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok kişi yer aldı.

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