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Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e büyük onur

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya'nın en büyük tıp ödülü "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022" ile onurlandırıldı.

Güncel 21.09.2021, 15:10
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e büyük onur

Almanya’da 1952 yılından beri tıp alanındaki araştırmalar için Paul Ehrlich Vakfı tarafından verilen “Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü” bu yıl, corona virüsüne karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko’ya verildi.

Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA’nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü” denildi.

ÖDÜL TÖRENİ 14 MART 2022’DE

Almanya’nın tıp alanında en en prestijli ödülüne layık görülen Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile Macar asıllı Kariko, 120 bin Evro değerindeki ödülü 14 Mart 2022'de Frankfurt'ta düzenlenecek törenle alacak.

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