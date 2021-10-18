Özlem Gürses takipsizlik kararını canlı yayında okudu

Gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalından yaptığı yayında açtığı hakaret ve tazminat davasının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

Karara isyan eden Gürses, Haber 7'de olan haberin altına küfürlü yorum yazan kişinin mesajını okudu.