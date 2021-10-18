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Özlem Gürses takipsizlik kararını canlı yayında okudu

Gazeteci Özlem Gürses canlı yayında kendisi hakkında küfürlü mesajlar paylaşan kişi hakkında savcılığın takipsizlik kararı verdiğini söyleyerek, savcılığın takipsizlik kararı verdiği kendisine edilen küfürleri canlı yayında aynen okudu.

Güncel 18.10.2021, 14:12 18.10.2021, 14:15

Gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalından yaptığı yayında açtığı hakaret ve tazminat davasının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

Karara isyan eden Gürses, Haber 7'de olan haberin altına küfürlü yorum yazan kişinin mesajını okudu.

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