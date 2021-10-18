Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu: “395 tarihi köprünün restorasyonu tamamladık, 861 köprü için çalışmalar devam ediyor”
Özlem Gürses takipsizlik kararını canlı yayında okudu
Gazeteci Özlem Gürses canlı yayında kendisi hakkında küfürlü mesajlar paylaşan kişi hakkında savcılığın takipsizlik kararı verdiğini söyleyerek, savcılığın takipsizlik kararı verdiği kendisine edilen küfürleri canlı yayında aynen okudu.
Güncel 18.10.2021, 14:12 18.10.2021, 14:15
Gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalından yaptığı yayında açtığı hakaret ve tazminat davasının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.
Karara isyan eden Gürses, Haber 7'de olan haberin altına küfürlü yorum yazan kişinin mesajını okudu.