Özel günde tarihi açılış!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü için son hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 318 metrelik çelik ayak yüksekliği, 2023 metre iki çelik ayak arası açıklığıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen ve Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eseri, içinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü.

Böyle kıymetli bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık. Bu köprü açıldıktan sonra köprüyle birlikte 100 kilometrelik Malkara- Çanakkale Otoyolu hem Çanakkale'ye, hem Marmara Bölgesi'ne, hem Ege Bölgesi'ne ve özellikle ülkemizin Batı kesimlerinde çok büyük değişimlere neden olacak. Bölgedeki istihdam, üretim, sanayi, teknoloji, turizmde, tarımda muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa'nın çıkış yolu, bir lojistik koridoru olarak yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın gelebilecekleri Çanakkale'ye, gelemeyecekleri televizyonların başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Güzergah 40 kilometre kısalacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ile beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. İki çelik kule arasındaki Köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısaltacak.”

“Geçiş süresini 6 dakikaya indirecek”

Geçişlerde önemli ölçüde zaman kazanılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprü'müz ise ‘en'lerin projesi olarak Lapseki-Gelibolu arası feribot seferi ile 1.5 saat süren, feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş süresini 6 dakikaya indirecek. Atalarımızın kanlarıyla sulanmış Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak. Projemiz ‘Ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır'. Kulelerin kırmızı beyaz rengi de al bayrağımızı temsil ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü; dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye'nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nden bugüne Türkiye'nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir. Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil 2053 vizyonu ile tam bağımsız Türkiye'nin bir mührüdür” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “1915 Çanakkale Köprüsü” paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip “1915 Çanakkale Köprüsü'ne” ilişkin video mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, “Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası” ifadelerine yer verdi.