Oyun Oynayabilmek İçin Katil Olmayı Seçti

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü PlayStation 5, koronavirüs pandemisi nedeniyle hala tedarik sorunları yaşıyor. Pek çok oyun tutkunu, bu konsolu satın alma noktasına büyük zorluklar yaşıyor. Serbest piyasanın olduğu bölgelerdeki tüketicilerse konsol için görülmemiş paralar ödemek zorunda kalıyorlar. ABD'de ise tüm fiyat tekliflerini unutturacak bir olay yaşandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşamını sürdürmekte olan 19 yaşındaki bir genç, PlayStation 5'ini satmak için ikinci el ürün platformlarından bir tanesinin yolunu tuttu. Gencin ilanını gören bir adamsa PlayStation 5'e talip olduğunu söyledi. İkili, mesajlaşmayı tamamladıktan sonra buluşmaya karar verdiler. İsmi açıklanmayan genç parasını alacağını düşünürken hiç beklemediği bir olay ile karşılaştı.

Alıcı, para vermek yerine silah çekti

Konsolu satın almak isteyen adamın amacı, para vermek ve olağan bir ikinci el ürün ticareti yapmak değildi. 19 yaşındaki gence silah çeken ve hatta genci yaralayan adam, gasp için oradaydı. Ancak gariptir ki yaralanmalı olayda PlayStation 5'e bir şey olmadı. 19 yaşındaki genci vuran gaspçı, panikleyerek konsolu almadan olay yerinden uzaklaştı.

eksaslı kolluk kuvvetleri, 19 yaşındaki gencin ağır bir yarası ve hayati tehlikesi olmadığını açıkladılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran polisler, PlayStation 5 uğruna adam vurabilecek potansiyele gelmiş olan adamı yakalamak için harekete geçildiğini söylediler...