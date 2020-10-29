Otoyol ve köprülere ‘dinamik tarife' geliyor

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Çalışma Programı Resmi Gazete'de yayınlandı. Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni yılda otoyol ve köprülere ilişkin yeni model bir fiyatlama üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Vatandaşların, bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanabilmesi sağlayabilecek veya geçişler artınca fiyatlar düşürülecek.

Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma modeli" ile ilgili çalışmalara başlayacak.

Avrupa'da örneği var

Dinamik fiyatlama modeli Avrupa'da bazı ülkelerde uygulanıyor. Söz konusu modelde kullanıcıların talebi tüm gün ve saatlerde özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de talebin yoğunluğu ya da azlığına göre değişebiliyor. Öte yandan programda karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.