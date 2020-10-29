banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze

Otoyol ve köprülere ‘dinamik tarife' geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılında otoyol ve köprülerde uygulanması düşünülen ‘dinamik tarife’ modeli için çalışmalara başlıyor.

Güncel 29.10.2020, 21:33
4
Otoyol ve köprülere ‘dinamik tarife' geliyor

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Çalışma Programı Resmi Gazete'de yayınlandı. Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni yılda otoyol ve köprülere ilişkin yeni model bir fiyatlama üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Vatandaşların, bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanabilmesi sağlayabilecek veya geçişler artınca fiyatlar düşürülecek.

Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma modeli" ile ilgili çalışmalara başlayacak.

Avrupa'da örneği var

Dinamik fiyatlama modeli Avrupa'da bazı ülkelerde uygulanıyor. Söz konusu modelde kullanıcıların talebi tüm gün ve saatlerde özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de talebin yoğunluğu ya da azlığına göre değişebiliyor. Öte yandan programda karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3