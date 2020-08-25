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Oto galericilere meslekî yeterlilik sınavı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından gerçekleştirilen programda 68 İnegöllü galericiye yönelik 2. el oto alım satım sınavları gerçekleştirildi.

Güncel 25.08.2020, 15:19
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Oto galericilere meslekî yeterlilik sınavı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) iş birliğiyle MEYBEM Meslekî Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. tarafından düzenlenen programda 68 İnegöllü galericiye yönelik olarak 2. el oto alım satım sınavları düzenlendi.
Sınavla ilgili konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “2. el oto alım satım ticareti yapabilmenin şartlarından olan meslekî yeterlilik belgeleri konusunda MEYBEM iş birliğinde İnegöllü galericilerimize yönelik düzenlediğimiz belgelendirme çalışmalarının bir yenisini daha gerçekleştirdik. İnegöllü galericilerimizin talepleri doğrultusunda oluşan 68kişilik grubumuz MEYBEM’den gelen değerlendirici tarafından yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutuldular. İTSO hizmet binamızda gerçekleştirilen sınavlarda galericilerimiz araç alım-satım işlemini uygulamalı şekilde gerçekleştirerek şartları yerine getirmeye çalıştılar. MEYBEM tarafından yapılacak değerlendirmelerde sınavda başarı sağlayan galericilerimiz meslekî yeterlilik belgesi almaya hak kazanacaklar. Üyelerimize yönelik bu tarz belgelendirme çalışmalarını bize gelecek taleplere göre yineleyeceğiz” dedi.
Başkan Uğurdağ, “13 Şubat 2018’de çıkarılan ve 2. el otomobil satışlarına önemli düzenlemeler getiren yönetmelikte 13 Ağustos 2019’a kadar uyum süresi verilmişti. Akabinde ise Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da ifade ettiği gibi yetki belgesi alım süresi 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Söz konusu yönetmelikte 15 Ağustos 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren birtakım değişiklikler de yapıldı. Bu değişikliklere göre; oto kiralama yapan firmaların en az bir yıl kiraladıkları araçları satışlarına muafiyet getirilmiş, bir takvim yılında üçten fazla yapılan satışlar ticarî olarak kabul edilmiş, işyerlerine yetki belgesi verilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olma şartı getirilmiş ve satış aşamasında ödemelerin elektronik sistem üzerinden yapılması mecburi tutulmuştur. Sürecin galericilerimiz tarafından iyi değerlendirilerek Ticaret İl Müdürlüğü’ne yetki belgesi başvurularını bir an önce gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

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