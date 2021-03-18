Ötenazi nedir? Ötenazi nasıl yapılır? Ötenazinin türleri ve çeşitleri

Hayat doğum anından, ölüm anına kadar süren yolculuktur. İnsanlar hayatlarını olabildiğince sağlıklı olarak sürdürebilmek için çaba gösterir. Yenilen gıdalar, yapılan egzersizler, kişinin sahip olmuş olduğu hayat standartlarının da nasıl olduğu kişinin ortalama hayat süresini belirler. Hayatta sağlıklı olmanın dışında hastalıklar da bulunuyor olması gerçeğinin yanında bir de hem geçici hem de kişinin hayatı boyunca kalıcı olan hastalıklarda olması gerçeği bulunuyor. Bazı hastalıklar tedavisi olmayan, giderek kötüleşen, kişiye geçmeyecek olan ve ciddi boyutlarda acılar veren şekilde olabiliyor. İşte böyle durumlarda insanlar kendi ölümlerinin gerçekleşmesini isteyebiliyor. Kişinin kendini bu denli çaresiz hissetmesi ve bunun üzerine kendi ölümünün tıbbi şekilde gerçekleştirilmesini isteyebilmektedir. İşte bu noktada karşımıza ötenazi tanımı ortaya çıkmaktadır.

Ötenazi Nedir?

Yunanca bir kelime olan ötenazi kelimesi bir insanın ya da bir hayvanın hayatlarının dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle çok az acı duyulan veya hiç acı duyulmayan şekilde ölümlerine sebep olacak bir enjeksiyon uygulamasıyla kişinin yaşam ünitesinden ayrılarak hayatını sonlandırmak anlamına gelmektedir. Ötenazinin pasif ötenazi gibi çeşitleri bulunmaktadır. Ötenazi işlemi sadece bazı bölgelerde yasal olan ve birçok ülkede yasal olamayan bir işlemdir.

Ötenazi Nasıl Yapılır?

Ötenazinin uygulanma işlemi en başta bir terapi ve detaylı araştırmayla başlamaktadır. Hasta olmuş olan kişinin ölümü kendisinin istediğini söyleyerek beyan etmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ötenazi uygulanmasını isteyen hastalar ötenazi ve ölümün istemeyi sadece kendileri söylediklerinde gerçekleşebilmektedir. Bunun tersi bir şekilde kişinin yakınları bu duruma karışamamaktadır.

Hasta kişinin canını acıtmadan, kendisine uygun şekilde ötenazi işleminin nasıl uygulanacağı, ötenazi işleminin evreleri, ötenazi işleminde kişinin neleri yaşayacağı tüm detaylarıyla bir uzman tarafından kişiye anlatılması gerekir. Bunun ardından kişi ötenazi işlemini kabul ederse işlem ancak o şekilde başlamaktadır.

Ötenazi işlemi bir enjektör içinde bulunan özel ve oldukça güçlü olan karışım vücuda enjekte edilerek gerçekleştirilmektedir. Bu işlemin ardından bu olayı hiçbir geri dönüşü olmamaktadır. Hasta olan kişi ve yakınlarından bu işlem öncesinde en uygun şekilde anlatıp resmi şekilde yazılır. Ardından onaylanması için imzalanır ve bu belge saklanır.

Ötenazi işlemine başlarken hasta derin bir şekilde uyutulur. Ardından asıl işlem olan enjeksiyon işlemi gerçekleşir. İşlemin hemen ardından kişinin nefesi kesilir fakat kişi bu sırada derin bir uykuda olduğu için hiçbir şekilde bu işlemi hissetmez. Bu şekilde acısız bir şekilde hayattan ayrılması sağlanır.

Ötenazinin Türleri ve Çeşitleri

Ötenazi işleminin iki çeşidi bulunmaktadır. Ötenazinin bu iki çeşide ayrılmasındaki önemli fark ise bir doktorun ötenazi sürecine doğrudan bir şekilde dahil olması ya da olmamasıdır. Aynı zamanda hastanın isteğine bağlı ya da isteği dışı gerçekleşebilir. Bu çeşitlerden biri pasif ötenazi diğeri ise aktif ötenazidir.

Pasif ötenazide hasta olan kişiye uygulanacak olan tedavinin kişiye yardımcı olmadığı durumda, hastanın hayatını uzatacak olan tedavi işlemleri durdurulur. Hastaya sadece hastalığın semptomlarına yönelik olarak tedavi verilir. Kişinin hastalığına karşı bir şey yapmayarak sadece acısını dindirerek ölümünün beklenmesi işlemidir.

Aktif ötenazide ise bir sağlık çalışanının kişinin ölüm sürecine doğrudan şekilde katıldığı anlamına gelmektedir. Uzman bir doktorun gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından kişi için belirlenen enjeksiyon uygulamasını gerçekleştirerek kişinin ölüm sürecine girmesini sağladığı ötenazi çeşididir.