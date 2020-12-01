ÖSYM, 2020-Sayıştay Eleme Sınavı sonuçlarını açıkladı

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SAYIŞTAY DENETÇİSİ NEDİR?

Sayıştay Yasası'na göre meslek mensupları arasında yer alan denetçilik bir KARİYER MESLEK tir. Sayıştay Denetçisi, Anayasa ve kanunlarla Sayıştay'a verilen inceleme, denetleme ve raporlama görevlerini yerine getirmekle yetkilendirilmiştir. Yargısal yetki ile donatılan ve Anayasamızın yargı bölümü altında yer alan Sayıştay, TBMM adına kamu dış denetimini yürütmesi nedeniyle tüm dünya Sayıştayları gibi yüksek denetim örgütü kimliğine sahiptir. Sayıştay denetçileri görevlerini, Sayıştayların Uluslar arası Örgütü INTOSAI Standartlarında belirtildiği üzere mali ve performans denetimleri ile denetim destek gruplarındaki çalışmalarıyla yerine getirirler.

Sayıştay Denetçileri şu temel nitelikleri taşımalıdırlar:

Bağımsız ve tarafsız olmalıdır.

Yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

Çalışmalarında mesleki özen göstermelidir.

Yüksek kişisel ve ahlaki nitelikler taşımalıdır. Sayıştay denetçileri gerek mesleklerinin yürütülmesi sırasında, gerekse özel hayatlarında son derece dikkatli ve özenli olmak durumundadırlar. Sayıştayın güvenilirliği ve yeterliliği hakkında kuşkular oluşturacak davranışlardan kaçınmalıdırlar