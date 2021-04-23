Osmancık'taki radarlar sürücülerin korkulu rüyası!

Hakkı Çiçek isimli vatandaşın paylaşımı şöyle:

Sn Süleyman SOYLU İçişleri Bakanı

Devlet pusu ve tuzak kurmaz. Devlet trafik kazası olmaması için caydırıcı tedbirler alır. Devlet Oto yolların kenarına RADAR VARDIR tabelası koyar, sürücüyü uyarır, yinede hızlı giden olursa EDS cezasını keser. Pusu kurup ceza kesmek sürücüye zulümdür.

Sn Bakanım sizlerinde pusu kurmak amacınız olmadığına kazaları önleme amacınız olduğuna inancım tamdır.

Bu pusu ve tuzakların kaldırılması ve caydırıcı tedbirlerin alınması konusunu gündemde tutmanızı saygıyla arz ederim.

Hele Osmancık'ta 4 dakika aralıkla 54 km/h hıza 288₺'lik toplamda 600₺'lik ceza yemek kabul edilemez.

1200Km ve 15 saatlik yolculukta azami dikkat etmeme rağmen 3000₺ ceza yemek bütçeme dokundu. Bu yazıyı yazdım.