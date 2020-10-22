Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı. Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex 27 Ekim'e kadar geçerli olacak.
Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni bir Navtex ilan edildi.
Yeni Navtex 27 Ekim'e kadar geçerli olacak.
Antalya Navtex İstasyonu'ndan yapılan Navtex ilanında şu ifadelere yer verildi:
"1. sismik çalışmalar, R/V Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 21 Eki 20 saat 2101z’dan 27 Eki 20 saat 2059z’ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 1) 35 59.77 K - 029 22.80 D 2) 36 06.83 K - 029 22.67 D 3) 36 09.63 K - 029 17.23 D 4) 36 10.12 K - 029 15.42 D 5) 36 11.33 K - 029 13.83 D 6) 36 13.83 K - 029 11.02 D 7) 36 15.95 K - 029 06.37 D 8) 36 18.80 K - 029 02.52 D 9) 36 22.10 K - 028 59.27 D 10) 36 27.07 K - 028 59.65 D 11) 36 28.03 K - 028 57.43 D 12) 36 29.70 K - 028 55.17 D 13) 36 31.12 K - 028 54.38 D 14) 36 30.15 K - 028 51.07 D 15) 36 30.90 K - 028 47.40 D 16) 36 31.52 K - 028 46.43 D 17) 36 32.85 K - 028 44.87 D 18) 36 36.40 K - 028 41.23 D 19) 36 36.53 K - 028 37.43 D 20) 36 37.43 K - 028 34.03 D 21) 36 39.02 K - 028 31.97 D 22) 36 41.88 K - 028 28.77 D 23) 36 06.18 K - 028 28.78 D 24) 35 36.87 K - 028 28.82 D Araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesini. 2. bu bildiri 27 Eki 20 saat 2059z’da yürürlükten kaldırılacaktır."
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