Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Orta Asya’da Bankacılık Onur Ödülü, Avni Demirci'nin oldu. Demirci ödülünü Ali Talip Özdemir'in elinden aldı.

‘ORTA ASYA’DA BANKACILIK ONUR ÖDÜLÜ’ - AVNİ DEMİRCİ

Ziraat Finans Grubu’nun iştiraki olarak Azerbaycan’da faaliyet gösteren Ziraat Bank Azerbaycan ASC’de genel müdürlük görevinden geçen ay itibariyle emekliye ayrılan Avni Demirci, bankacılık sektöründe önemli bir deneyime sahip. Türk Türkmen Ticaret Bankası, Azerbaycan Ziraat Bankası başta olmak üzere Orta Asya’da önemli görevler üstlenen ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden Avni Demirci, Ekovitrin Jürisi tarafından ‘Orta Asya’da Bankacılık Önur’ ödülüne layık görüldü. ‘Orta Asya’da Bankacılık Onur’ ödülünü almak üzere Avni Demirci’yi sahneye davet ediyorum.