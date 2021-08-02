Orman yangınlarını 'Ateşin Çocukları' üstlendi

Yenişafak'ta yer alan habere göre terör örgütü PKK ile bağlantılı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grup Türkiye'deki orman yangınlarını üstlendi.

Türkiye'nin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınlarını terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığı yönünde şüpheler bulunuyordu. Rojava Networks adlı twitter hesabından yapılan paylaşımda "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı oluşumun Türkiye'nin turistik alanlarında çıkan yangınları üstlendikleri bilgisi paylaşıldı.

Bu açıklamaya göre Ateşin Çocukları İnisiyatifi isimli terör oluşumunun "Türkiye'nin turistik bölgelerine yönelik sabotaj saldırılarının sorumluluğunu üstleniyor" ifadeleri yer aldı. Ayrıca yangınları üstlenen terör grubu "Faşist Türklere karşı; 'Çökme Hareketi'ni ilan ediyoruz" dedi.