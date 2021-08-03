Orman yangınlarında son durumu Bakan Pakdemirli ve Bakan Soylu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli yaptığı açıklamada, yangınlarda son durumu paylaşarak, "Muğla'da 5 yangın devam ediyor. 38 ilde 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü" dedi. Soylu ise yaptığı açıklamada, yangınlarla ilgili provokasyon yapıldığını belirterek, "Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrım ortaya koymadan mücadelesini sürdürüyor. Provokasyon var mı, var. Bunların hepsine göğüs gereceğiz. " ifadelerini kullandı.