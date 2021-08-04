Orman yangınları planlı mı çıkarılıyor?

Orman yangınları önceden hazırlanmış bir plan mı... Orman içlerinde ağaç diplerine yerleştirilen bu torpilleri kim koydu. Sıcağın etkisiyle peşpeşe patlayıp büyük yangınları bu torpiller mi çıkardı? Her yerde rahat satılan bu torpiller neden yasaklanmıyor?