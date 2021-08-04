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Orman yangınları planlı mı çıkarılıyor?

Görüntülerdeki torpiller yangın bölgelerinde halk tarafından toplandı. Önceden ağaç altlarına yerleştirilmiş ve en kolay yanacak, birbirini takip edecek yangın silsilesini başlatacak şekilde yerleştirilmiş. Bu torpilleri Datça Akbük sakinleri topluyor. Üç gündür halktan nöbetçiler ormanları gözetliyor...

Güncel 04.08.2021, 12:40 04.08.2021, 12:54

Orman yangınları önceden hazırlanmış bir  plan mı... Orman içlerinde ağaç diplerine yerleştirilen bu torpilleri kim koydu. Sıcağın etkisiyle peşpeşe patlayıp büyük yangınları bu torpiller mi çıkardı? Her yerde rahat satılan bu torpiller neden yasaklanmıyor?

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