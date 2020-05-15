Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
100378
ALTIN
385.719
DOLAR
6.9123
STERLİN
8.4432
EURO
7.4730

ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Türkiye'de görülen korona virüs vak'aları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Kartal Aydos'ta organik ürünler üreterek geçimini sağlayan bir vatandaş satışlarının yüzde yüz arttığını belirterek “Organik ürünler korona virüsüne bağışıklık sistemini güçlendiriyor“ dedi. Organik ürünlerin yetiştirildiği bölge havadan görüntülendi.

ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Türkiye'de görülen korona virüs vak'aları sonrası vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Kartal Aydos'ta organik ürünler üreterek geçimini sağlayan bir vatandaş satışlarının yüzde yüz arttığını belirterek “Organik ürünler korona virüsüne bağışıklık sistemini güçlendiriyor“ dedi. Organik ürünlerin yetiştirildiği bölge havadan görüntülendi.

15 Mayıs 2020 Cuma 10:49
2009 Okunma
ORGANİK ÜRÜNLERE TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Çin'de ortaya çıkan Türkiye'ye de sıçrayan Korona virüsü nedeniyle vatandaşlar virüsten korunmak için doğal ürünlere yöneldi. Geçmiş dönemden günümüze uzanan geleneksel tarım yöntemiyle üretilen organik ürünler, özellikle mevsim geçişlerinin de olduğu bu dönemde gribal enfeksiyonlara karşı ve solunum yollarının güçlü tutulması noktasında vücut direncini arttırıyor. Özellikle Türkiye'de görülen korona virüs vak'aları sonrası İstanbullular da doğal ürünlere rağbet gösterdi. Dalından sebze meyve ve yerinde üretilen süt, yoğurt, salça, turşu gibi ürünlere ilgi yoğun oldu.

Uzmanların korona virüsüne karşı doğal beslenin açıklamalarının üzerine organik ürünlerin üretimine ağırlık verildi. Öte yandan İstanbullularda uzmanların açıklamalarını dikkate alarak kabalık alışveriş ortamlarından uzak durarak vücut direncini güçlü tutan ürünlere yöneldi. İstanbullularda gribal enfeksiyonlara karşı iyi gelen ve solunum yollarının güçlü tutulmasında fayda sağlayan doğal ürünlerle beslendiklerini belirttiler.

“Organik ürünler bağışıklık sistemini güçlendiriyor”

İstanbul'un göbeğinde uzun yıllardır organik ürünler yetiştiren Cüneyt Koraçöl “Müşterilerimizin ürünlerimizden memnundular ama korona virüsünden dolayı memnuniyetleri daha da arttı. Kapalı alışverişlere göre ortamımız daha hijyenik, yerinden alım yapıyorlar, burada yetiştiğini görüyorlar. Organik gübrelerle tarım yapıyoruz bundan dolayı bizi tercih ediyorlar. Korona virüsü kalabalık ortamlarda bulaşıyor bizim gibi açık havada, doğal ortamlarda üretim yapan yerlerde bulaşma riski az olduğu için ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için burada yapıyorlar” diye konuştu.

“Dalından sebze meyve alıyoruz”

Yaklaşık 2 aydır tamamen doğal organik ürünler ile beslendiklerini ifade eden bir vatandaş ise “Biz doğal beslenme taraftarıydık ama bu pandemi sürecinden sonra daha da dikkat etmeye çalışıyoruz. İşte evde yoğurt yapmaya böyle dalından sebze meyve almaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 2 aydan beri evdeyiz herhangi bir ateşli bir rahatsızlık da geçirmedik iyiyiz çok şükür” diye konuştu.

Öte yandan korona virüsüne karşı organik ürünlerin yetiştirildiği bölge drone ile havadan görüntülendi.

Son Güncelleme: 15.05.2020 10:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor
Düğün alışverişine yeni fikirler ilaç oluyor
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Düğün salonlarından sosyal mesafeli törenlere hazırız mesajı Giriş:15 Mayıs 2020 10:09
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
Pandemi sürecinde "seyahat izin başvurusu" nasıl yapılır?
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
15 Mayıs Cuma mesajları: Haftanın en güzel resimli cuma mesajları ve anlamlı cuma sözleri…
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
Korona şüphelisi çarşafla hastaneden kaçmaya çalıştı
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?
Karı-koca reyting savaşında! Kazanan kim oldu?
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
Mağaza indirimi korona dinlemedi
Mağaza indirimi korona dinlemedi
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS FİYATLARINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS FİYATLARINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI
'Bize "evde kalın" diyorlar; biz zaten her zaman evdeyiz'
'Bize "evde kalın" diyorlar; biz zaten her zaman evdeyiz'
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu!
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: 'Bugün sabaha kadar uyuyamadım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: 'Bugün sabaha kadar uyuyamadım'
Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?
Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?
Survivor'da beklenmeyen veda: Ersin Korkut seyirciyi ağlattı
Survivor'da beklenmeyen veda: Ersin Korkut seyirciyi ağlattı
'Hindistan'da öleceğimizi düşündük'
'Hindistan'da öleceğimizi düşündük'

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim