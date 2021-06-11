Ordu yöresel mimarisine sahip çıkıyor

Ordu’nun saklı kalmış, unutulmaya yüz tutmuş yöresel mimari özellikleri Büyükşehir Belediyesinin başlattığı “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” kapsamında yeniden hayat buluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in özel önem verdiği yarışmada başvurular ise devam ediyor.

Türkiye’ye örnek olacak “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” ile yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin tespit edilerek rehber niteliğinde örnek mimari yapı projelerinin yapılması ve 19 ilçede yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerlerinin inşa edilmesi hedefleniyor.

JÜRİ ÜYELERİ SAHA GEZİSİ YAPTI

Başvuru sürecinin devam ettiği yarışma kapsamında projeleri değerlendirecek olan Türkiye’nin dört bir yanından alanında uzman jüri üyeleri Ordu’da bir araya geldi. 3 günlük çalışma programında jüri üyeleri, “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” Jüri Başkanı Mimar Nihat Şen önderliğinde ilçelerin mimari özelliklerinin yerinde görülmesi amacıyla saha gezileri ve toplantılar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma programı kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in katılımı ile değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilçe Belediye Başkanları, Asıl Jüri Üyeleri, Danışman Jüri üyeleri, Yedek Jüri Üyeleri, Raportör ve Raportör Yardımcıları katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “ORDU’DA YAPACAĞIMIZ ÖRNEK ÇALIŞMALARI TÜM DÜNYAYA SUNMALIYIZ”

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yarışma ile farkındalık oluşturacaklarını ve yapılan çalışmaların örnek olacağını söyledi.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmelerin yarışmanın amacına ulaştığının göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Güler, “Geleneği gelecekle buluşturmak, Ordu’ya özgü örnek mimari yapı projeleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığımız ‘Yöresel Mimariye Uygun Konut Proje Yarışması’ sürüyor. Yarışma ile amacımız farkındalık oluşturmaktı. Birbirinden kıymetli jüri üyelerimizin yaptığı değerlendirmelerle bu farkındalığın oluştuğunu görüyoruz. Yaşam kalitemizin en önemli unsurlarından olan estetik ve ahenge uyumu mimari ile oluşturacağız. Şehir estetiği açısından mimari, kentli ve kırsal yaşam için çok önemli. Bu çalışmalarımızı 19 ilçemize yayacağız. Yaptığımız çalışma ile Ordu’da bir farkındalığı oluşturarak bu güzel topraklarda yaptığımız çalışmaları örnek olarak dünyaya sunmalıyız. Ordu’muzun geçmişten gelen ve geleceğe uzanan, unutulmaya yüz tutmuş yöresel mimari özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla başlattığımız bu yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

JÜRİ BAŞKANI NİHAT ŞEN: “TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN KATILIM VAR”

“Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” Jüri Başkanı Mimar Nihat Şen ise konuşmasında Türkiye’de örnek bir yarışma gerçekleştirildiğini söyledi. Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından katılım olduğunu vurgulayan Şen, “Birçok kurum ve kuruluş bu zamana denk birçok yöresel mimari yarışması düzenledi. Ama muhteviyatı ve içeriği bizim yaptığımız yarışma gibi değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız Türkiye’de her alanda ilki başlatıyor, bu alanda da model olacak bir yarışma düzenledik. Yarışmanın Resmi Gazete’de ilanından bu yana çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Şu ana kadar Türkiye’nin her köşesinden yoğun bir katılım oluyor.

Kültür ve değerlerimizle bir arada yaşamak zorundayız. Bu yarışma kültürümüze, yaşam konforumuza uygun, yöresel malzemeleri içerisinde akuple edecek, kaybolmaya yüz tutmuş yöresel sanatı yeniden kazandırma anlamında katkı sağlayacak. Bu kapsamda birbirinden kıymetli jüri üyelerimizle birlikte geniş bir havzada incelemelerde bulunarak verimli çalışmalar gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Program jüri üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.

SON BAŞVURU 1 TEMMUZ’DA

Yarışmaya katılmak isteyenler www.yarisanordu.com başvuru adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru yapmış adaylar hazırlamış oldukları projelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar teslim edebilecekler.

SONUÇLAR 12 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Yarışmanın sona ermesinin ardından adayların projeleri jüri değerlendirmesine tabii tutulacak. 12 Temmuz 2021’de sonuçlar açıklanarak 16 Temmuz 2021’de ödül töreni gerçekleştirilecek.

TOPLAM ÖDÜL 270 BİN TL

Yarışmaya katılan adaylardan birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilirken, aynı zamanda ilk 16 mansiyon yarışmacıya da 10 bin TL ödül verilecek. Büyükşehir Belediyesi yarışma sonucunda toplamda 270 bin TL değerinde ödülü yarışmacılarla buluşturacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler detaylı bilgi için www.ordu.bel.tr adresini ziyaret edebilir ya da 444 10 52 No’lu çağrı merkezini arayabilir.