Ordu Valisi Sonel, yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirdi

"YETİM VE ÖKSÜZ EVLATLARIMIZI UNUTURSANIZ DİĞER İŞLERİN HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR"

2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğumuzdan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm ettiğini belirten Vali Tuncay Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon,tablet, genç odası, televizyon,çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, , ''Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur“ dedi.

Çocukların taleplerini karşılayarak, hazırlanan hediye paketlerini çocukların evlerine götüren Vali Tuncay Sonel, yaptığı ziyaretlerde çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu, sevinçlerini paylaştı.

İlettikleri taleplerinin en kısa sürede yerine geldiğini ve bizzat Vali Tuncay Sonel’in evlerine kadar gelerek kendilerine hediyelerini vermesi çocuklarda hem şaşkınlık, hem de büyük bir sevinç yarattı.

Kimi zaman gözyaşlarını tutamayan çocuklar, “Sayın Valimiz ne istediysek yerine getirdi. Çok sevindik. Allah razı olsun” diyerek, duygularını dile getirdiler.

Ziyaretler sırasında en duygulu anlardan birisi de 13 yaşındaki Çisem Gül Baydemir ile Vali Sonel arasında yaşandı.

Vali Tuncay Sonel’den "babam hayatta olsaydı ondan almasını istediğim şey Terrier cinsi yavru köpek olurdu" isteğini Vali Sonel’in elinden alan Çisem Gül mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Of’ta 212, Seydişehir'de 283, Bandırma’da 486, Kadıköy’de 912,Tunceli’de 279 yetim ve öksüz çocuğa ulaşan Vali Sonel, Ordu’da 2.112 yetim ve öksüz çocuğa ulaşarak onların isteklerini yerine getirdi.

Onlarla gönül bağı kurdu ve devletin sıcaklığını, şefkatini, merhametini onlara göstermiş oldu.

"YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARIMIZI EĞİTİM HAYATLARI BOYUNCA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kendisine mektup yazarak isteklerini ileten yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret ederek onlarla bir gönül bağı kuran Vali Tuncay Sonel, ”Pandemi sürecini gözeterek evlere maskeyle, mesafeyi koruyarak, temizlik kurallarına uyarak bu şekilde gidip çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz. Yeter ki, o çocuklarımız mutlu olsunlar. Ziyaret sırasında yüzlerinde gördüğüm mutluluk, sevinç anlatılmaz. Bu çocuklarımızı eğitim hayatları boyunca yalnız bırakmayacağız. Onları güzel yerlerde göreceğiz. Bu vesileyle bizlere destek veren hayırsever dostlarımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.