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Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun cezası belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı.
Güncel 17.03.2021, 11:41
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı.
İBB Başkanı İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.