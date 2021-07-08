Ordu Valiliği'nden basın açıklaması!

Ters kelepçe sonrası iki polis görevden uzaklaştırıldı

Ordu'da iş yerindeki personelinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri tarafından izole altına alınmak istenmesine, temaslı olmadığı gerekçesiyle direnen BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, sosyal medyada yayın yapan bir kanalda AKP hükümetini eleştirdikten 2 gün sonra iş yerine gelen polisler tarafından temaslı olduğu iddiasıyla ters kelepçe takılarak gözaltına alınmış, Ordu Valiliği de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada olaya karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

2 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilikten yapılan açıklamada, “Altınordu ilçemizde bir esnafımızla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir” denildi. Açıklama da ayrıca Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler ile bir iş yeri sahibi arasında yaşanan olay nedeniyle de 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Ordu valiliği yazılı bir açıklamma yaptı.

Açıklama şöyle

07.07.2021 tarihinde saat 00.00'da kapanması gereken işyerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı kolluk kuvvetleri ile bir işyeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen bir olay meydana gelmiştir.



Olayla ilgili tarafların karşılıklı davacı-şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemler yapılarak konu adliyeye intikal ettirilmiştir.



Daha önce Altınordu ilçemizde bir esnafımızla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir.



Bu olayda da yine 2 personel, Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.



İlimizde gerçekleşen 2 olayda toplam 4 personelimiz yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.