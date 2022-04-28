Ordu'nun Gülyalı İlçesi Alibey Mahallesi, geleneksel iftar sofrasında buluştu

Çok sayıda davetlinin katııldığı geleneksel iftar programına Ekovitrin Medya Grubu Kurucu Ortak ve Yön. Kur. Başkan Vekili Şeref Özata, Ak parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Ordu'da yayın yapan Aktaş TV, Tv52 ile yerel basın mensupları katılım gösterdi. Kadir Gecesi özel programında iftardan önce Alibey Mahallesinin ahirete intikal etmiş kişiler için Kuran tilaveti ve mevlüt okundu. İftar programına çevre köylerden gelenler de katıldı. Ayrıca çeşitli sebeplerle şehir dışında olan Alibeyliler de iftar vesilesiyle memlekketleri Ordu'ya, Alibey Mahallesi'ne gelmiş bulundular.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen iftar organizasyonuna ayrıca Ordu, Piraziz, Gülyalı ve Bulancak'tan tan iş insanları, esnaf temsilcileri, civar mahalle muhtarları, Orduspor Eski Başkanlarından Şanser Şahin ile Ordu Üniversitesi öğretim görevlileri katıldı.