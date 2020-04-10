Ordu'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Ordu'da gece yarısı meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Ordu Korgan olan deprem saat 00.23'te 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde hissedildi.

ORDU'DAKİ DEPREM SAMSUN VE TRABZON'DA DA HİSSEDİLDİ

Saat 00.23'te meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem Samsun, Giresun ve Trabzon başta olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde hissedildi.

İlçede deprem sonrası bazı vatandaşların sokağa çıktığı ve geç saatlere kadar dışarıda beklediği görüldü.