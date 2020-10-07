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Ordu Büyükşehir'den Azerbaycan'a anlamlı destek...

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına tepki amacıyla, kentteki teleferik kabinlerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

Güncel 07.10.2020, 08:49 07.10.2020, 09:02
1775
Ordu Büyükşehir'den Azerbaycan'a anlamlı destek...

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına tepki amacıyla, Sahil-Boztepe arasında hizmet veren teleferik kabinlerine Türk ve Azerbaycan bayrakları astı. Türk ve Azerbaycan bayraklarını teleferikte gören birçok vatandaş bu görüntüyü cep telefonları ile kayıt ederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vatandaşlar paylaşımlarında özellikle, Azerbaycandaki kardeşleri için Tek Millet İki Devlet ifadelerine yer verirken, Ermeni zulmüne karşın Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğuna vurgu yaptılar.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler ise, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Bugün Orduda, Elbet Karabağda ifadelerine yer verdi.

Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin en güzel simgelerinden biri olan bu görüntüleri Ordu'da bulunan Ekovitrin  Medya Grubu Başkan yardımcısı Şeref Özata kayda alarak ölümsüzleştirdi...

#Ordu #AZERBAYCAN #hilmi güler #Büyükşehir #türkiye
Yorumlar (1)
SELAMİ 3 saat önce
ADAMSIN ORDU BÜYÜKŞEHİR
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