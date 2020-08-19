Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Güler'in içinde bulunduğu Alparslan Dinç idaresindeki 34 NZ 5252 makam otomobili, Kırıkkale-Çorum kara yolu 35. kilometresinde Balışeyh ilçesi Işıklar köyü kavşağında, İbrahim Demirkan yönetimindeki 06 AK 8741 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Güler, makam şoförü Dinç ve diğer otomobilde bulunan Fatmanur (10), Ülkü Yıldız (38) ve Emine Nihal Demirkan (6) yaralandı.

Güler ve diğer yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Başkan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunda kırıkların olduğu belirtildi.

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ORDU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Güler’in içinde bulunduğu makam otomobilinin Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Güler'in, kazayı hafif sıyrıkla atlattığı ifade edilen açıklamada, Güler'in tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de hastaneye gelerek, Güler'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler geçtiğimiz hafta Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı Şeref Özata'yı makamında ağırlamış, gelecek dönemde Ordu'ya yapılacak yatırımlar ve hizmetler konusunda görüş teatisinde bulunmuşlardı.

BAŞKANDAN SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Başkan Güler de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." ifadelerine yer verdi.