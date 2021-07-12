Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'den açıklama!

“CUMHURBAŞKANIMIZ İLE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİM”

9 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından Ordu’nun meselelerini konuşmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini belirten Başkan Güler, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir toplantı gerçekleştirdim. Ordu’nun meselelerini konuştuk, Belde Evleri konuştuk. Böyle bir hatanın giderilmesinden dolayı oldukça memnun durumda. Yapacağımız ödeme hakkında da kendisine bilgi sundum ve süratle hareket etmemizi ifade etti. Fındık konusunu görüştük, diğer konuları görüştük. İnşallah ay sonu veya başında Karadeniz ziyaretiyle şehrimize de gelecek” dedi.

“DOĞRUDAN TEMİN İŞLERİNİN YÜZDE 70’İ ORDULU FİRMALARA VERİLDİ”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu doğrudan temin işlerinin yüzde 70’İ Ordulu firmalara verildiğini söyledi. Üç yıl gibi bir sürede üretilen 185 projenin sadece 15 tanesinin dışarıdan alındığını da sözlerine ekleyen Başkan Güler, “Büyükşehirlerin içinde kendi uygulama projelerini en çok üreten belediyeyiz” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Ordulu iş adamları almıyor ihaleleri, dışarıdan alıyorlar gibi söylemler var. Yönetim dönemimizde yapılan doğrudan temin işlerinin yüzde 70’i Ordulu firmalara verildi. Bunu özellikle bilmelisiniz. Dışarıdaki kişileri zengin etme gibi bir durum yok. Büyükşehirlerin içinde kendi uygulama projelerini en çok üreten belediyeyiz. Üç yılda üretilen 185 projenin sadece yüzde 8’ine tekabül eden 15 hizmet alımı dışarıdan gerçekleştirildi. Hepsini bizim arkadaşlarımız yapıyor. 280 milyon liralık yol ihalesini de iptal ederek, 1000 kilometreyi aşkın yol yaptık. Bunu kendi imkanlarımız ile yaptık. İhalelerde başka şey aklına getiren kişilere en güzel cevap bu. Öyle olsaydı ihale ile yapardık.”

“ORDUSPOR SADECE ALTINORDU’NUN DEĞİL, TÜM ORDU’NUN TAKIMIDIR”

Konuşmasında Orduspor’un başarısını da dile getiren Başkan Güler, takımda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Efsanenin tekrar geri döndüğünü sözlerine ekleyen Başkan Güler, “Bildiğiniz üzere Ordu’muzun tamamının takımı olan efsane Orduspor başarıyla maçlarını yaptı. Namağlup olarak da şampiyon oldu. Dolayısıyla takımımızı tebrik ediyorum. Efsane tekrar geri döndü. Orduspor sadece Altınordu’nun değil, tüm Ordu’nun takımı. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ORDU SPOR KENTİ OLARAK KENDİNDEN BAHSETTİRECEK”

Ordu’nun son zamanlarda yapılan organizasyonlarla spor kendi olma yolunda adından söz ettireceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ordu’da gayet güzel bir triatlon yarışı gerçekleştirildi. Triatlon bildiğiniz gibi denizde başlayan bisiklet ve koşu ile devam eden spor dalıdır. Sporcularımız aileleriyle birlikte buraya geldiler. Yüzümüzün akıyla ve modern tesislerimizin katkılarıyla güzel bir yarışma oldu. Kano parkımızda da çalışmalarımız bitiyor. Burada bir Türkiye şampiyonası düşünüyoruz. Ordu spor kenti olarak kendinden bahsettirecek. Yine güreşlerimiz ve diğer spor faaliyetlerimiz var. Diğer ilçelerimizin futbol takımları var. Onlara da başarılar diliyorum. Amatör spora da ayırdığımız henüz dağıtmadık. Yakında onu dağıtacağız. Çünkü spor amatörleriyle profesyonelleriyle bir bütün” dedi.

“BELLİ SAHALARDA ÜRETİM YAPAN İLİMİZ BÜYÜK BİR ATILIM İÇERİSİNDE”

Ordu gibi belli standartlarda üretim yapan kentin büyük bir atılım içinde olduğunu ifade eden Başkan Güler, “Tekne imalatımız devam ediyor. En son Antalya’nın DSP Belediye Başkanı bizden tekne siparişi etti. Kendi yaptığımız teknelere sipariş çıktı. Sadece inşa edip üretmiyoruz aynı zamanda satışını da yapıyoruz. Ordu gibi belli sahalarda üretim yapan ilimiz büyük bir atılım içerisinde. Tarım konusuna ağırlık vermiştik. Ürettiğimiz kazlara Kars’tan talep geldi. Kumru ilçemizden 1.500 tane kazı oraya gönderdik. 50 bin yumurta üretemeyen zaman zaman iflasın eşiğine gelen üreticilerimiz şimdi 10 milyon yumurta üretip Dubai’ye ihraç ediyor” şeklinde konuştu.

“YAPTIĞIMIZ YOL BURADAN EDİRNE’Yİ GEÇİYOR”

Yolundan suyuna, tarımdan enerjisine kadar yapılan çalışmaları anlatan Başkan Güler, “1150 kilometre yol yaptık. Şöyle bir hesapladığımızda buradan Edirne’yi geçiyor. Bir yandan suyunu, yolunu yapıyoruz, çöpten elektrik üretiyoruz, diğer yandan da klasik belediyeciliğin dışındaki tarım, turizm, enerji gibi çalışmalarımız sürüyor. Yazılımını yaptığımız kendi sayaçlarımızı üretip, satıyoruz. Yakın zamanda Akkuş’taki rüzgâr enerjimizin santralinin ihalesini yapacağız” diye konuştu.

“BELDE EVLER İÇİN 103 DEĞİL, 79 MİLYON ÖDEYECEĞİZ”

Belde Evler alanında henüz çalışmaların tamamlanmamasına rağmen halkın burada vakit geçirdiğini söyleyerek kapalı alanı halkımıza açmış olduk dedi. Konuşmasına devam eden Başkan Güler, “Belde Evler de henüz işlemleri başlatmadığımız halde şu anda vatandaşlarımız denizde yüzüyor. Yani halka kapalı olan bir yeri halka açmış olduk. Onların da duası bize yeter. Biz 79 milyon ödeyeceğiz. 103 falan değil. Ayrıca eski meclisin bir sorumluluğu yok çünkü yetkisiz imzalanmış bu iş. Meclis üyelerinin bu anlamda gönlü ferah olsun. Zarar ediyoruz dediler ama bizim 18 milyon karımız var. Yeri geri aldık. Halka açık bir şekilde. Şu anda da orada yüzüyor denizden faydalanıyorlar. Yanlış bir işi durdurduk” dedi.

54 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

İhtisas komisyonundan gelen raporlar ve dairelerden gelen tekliflerle toplam 54 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında 34 gündem maddesi meclis tarafından kabul edilirken, 20 maddesi ise komisyona havale edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci birleşimini 10 Ağustos Salı günü saat 14.00’te Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.