Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
85796
ALTIN
313.578
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6721
EURO
6.9986

Önlemler had safhada: Zincir mağazalar yurt genelindeki tüm şubelerinde kepenkleri indiriyor

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için zincir mağazalar da taşın altına elini koydu. Pek çok perakende satış mağazası halk sağlığını korumak için mağazalarını bir süreliğine kapattığını açıkladı. Müşterilerine sms ve e-posta yoluyla haber veren mağazalar şubeleri tekrar açacakları tarihe kadar online satış kanallarından müşterilerine yardımcı olacaklarını belirttiler.

Önlemler had safhada: Zincir mağazalar yurt genelindeki tüm şubelerinde kepenkleri indiriyor

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için zincir mağazalar da taşın altına elini koydu. Pek çok perakende satış mağazası halk sağlığını korumak için mağazalarını bir süreliğine kapattığını açıkladı. Müşterilerine sms ve e-posta yoluyla haber veren mağazalar şubeleri tekrar açacakları tarihe kadar online satış kanallarından müşterilerine yardımcı olacaklarını belirttiler.

20 Mart 2020 Cuma 16:10
14 Okunma
Önlemler had safhada: Zincir mağazalar yurt genelindeki tüm şubelerinde kepenkleri indiriyor

Türkiye’de koronavirüsle mücadele için âdeta seferberlik ilan edildi. Yetkililer, virüsün bulaşmasını önlemek için halkı sokağa mecbur kalmadıkça çıkmamaya çağırırken, perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir markalar da mağazalarını geçici olarak kapadıklarını açıkladı.

Bazı şirketler mağazalarının yanın da üretim tesislerinde de faaliyetlerini bir süreliğine durdurdu.

Türkiye genelinde mağazalarını kapatanlar arasında; Boyner, YKM, Vakko, LC Waikiki, Koton, Colin’s, adL, Gratis, L'Occitane, Yves Rocher, Missha, Beymen, Kiğılı, Network, Karaca, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, B&G, Faik Sönmez, Efor, Mudo, Roman, Twigy, Twist, Machka, Avva, Altınyıldız, Lufian, Fenerium, So CHIC gibi markalar bulunuyor.

Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, müşterilerine internet aracılığıyla hizmet vereceklerini; satış sonrası iade, değişim, inceleme gibi süreçlerin mağazalar tekrar açıldığında gerçekleşeceğini açıkladı.

TEMASSIZ TESLİMAT

Firmalar koronavirüs önlemleri gereği müşterilerinin sağlığını riske atmadan hizmet etmeye devam edebilmek için farklı yöntemler geliştiriyor. Bu çerçevede Dominos Pizza ve yemeksepeti gibi firmalar "temassız teslimat" uygulamasını başlattı. Temassız teslimat seçeneğiyle müşteriler siparişinin kapısına asılmasını, kapısına bırakılmasını veya talep ettikleri başka bir yolla teslim almayı seçebiliyorlar. Böylece kuryenin de müşterinin de kişisel mesafesini koruması sağlanıyor.

150 BİN İŞ YERİ KAPANDI
Öte yandan İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. Tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

OTOMOTİV DE MOLA VERDİ
Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında üretime iki hafta ara verildiğini duyurdu. Honda Türkiye de Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarını 6 Nisan 2020’ye kadar durdurma kararı aldı. Toyota da önceki gün üretime iki hafta ara verdiğini açıklamıştı. Mercedes Benz Türk ise Aksaray ve Hoşdere'deki fabrikalarında üretime ara verdiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 20.03.2020 17:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 şiddetinde depreme bile dayanıyor: Çelik prefabrik evler
9 şiddetinde depreme bile dayanıyor: Çelik prefabrik evler
Ekopazar'da bu hafta: 21 Mart Cumartesi 12.00'de
Ekopazar'da bu hafta: 21 Mart Cumartesi 12.00'de
Bakan Koca'dan yeni açıklama: 4'üncü can kaybı yaşandı, vaka sayısı 359
Bakan Koca'dan yeni açıklama: 4'üncü can kaybı yaşandı, vaka sayısı 359

banner363

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim