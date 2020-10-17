On Numara sonuçları 16 Ekim 2020

Milli Piyango Online On Numara sonuçları canlı yayında belli oldu. Şans oyunu tutkunları büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamları canlı olarak öğrendi. Çekilişin tamamlanmasının ardındansa 136 bin 126 liralık büyük ikramiyenin devrettiği belirtildi.

Çekiliş sonuçlarına göre 9 bilen 23 talihli kişi başı 3 bin 27 lira kazanırken, 8 bilenler 239’ar lira, 7 bilenler 43’er lira ve 6 bilenler 7,65’er lira kazandılar.

Adet olarak en fazla ikramiye ise sıfır bilenlere verildi. Hiçbir rakamı doğru tahmin edemeyen kişi sayısı 32 bin 257 olarak duyurulurken bu talihliler de kişi başı 7,55 liranın sahibi oldular.

ON NUMARA SONUÇLARI 16 EKİM 2020 MİLLİ PİYANGO ONLİNE

MPİ adresinde yer alan bilgilere göre 16 Ekim’de tespit edilen talihli numaralar şöyle: 6,10,11,19,22,23,24,25,26,30,35,36,38,44,47,52,55,67,70,73,77 ve 78.

Şans oyununda gelecek çekiliş ise 19 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.