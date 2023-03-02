Omuz Omuza Kampanyası'nda Acun Ilıcalı yine milyonları yuvarladı

Türkiye son yılların en büyük felaketini yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili yerle bir etti, enkaz altında kalan 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için düzenlenen yardım kampanyaları hız kesmeden devam etti. "Tek Yürek" kampanyasının ardından spor camiası da harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında "Omuz Omuza" kampanyası düzenlendi. Futbol kulüplerinden gelen yardımlarda Acun Ilıcalı'nın bağışları yine yuvarlaması dikkat çekti. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan yardım kampanyasına milyonlarca lira bağış toplandı.

ACUN YİNE MİLYONLARI YUVARLADI

Avun Ilıcalı, Tek Yürek kampanyasında olduğu gibi Omuz Omuza programında da yapılan bağışların yuvarlanması ile sosyal medyaya damga vurdu. Ilıcalı, programda toplanan 26 milyon TL'lik 5 ayrı yardımı yuvarlayarak 43 milyon TL'ye yükseltti.

Ilıcalı'nın yuvarladığı bağışlar

- Faysal Ergün: "3 milyon TL"

- Acun Ilıcalı: "Ali Koç başkan aracılığıyla mı aradınız?" Benim özel hassasiyetim var. O yüzden 3 milyon TL olarak algılayamadım. 5 milyon TL diyelim."

- Faysal Ergün: "Başım gözün üstüne."

- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "4 milyon 170 bin TL."

- Acun Ilıcalı: "5 milyona yuvarlayalım başkanım."

- Yüksel Yıldırım: "Seni kırmam biliyorsun. Düz 5 milyon TL yapıyoruz."

- Murat Sancak: "10 milyon TL."

- Acun Ilıcalı: "Murat başkanım 10 milyon TL bağış yapmıştınız. Bunu 15 milyon yapmayalım mı?"

- Murat Sancak: "Yaptık gitti."

- Acun Ilıcalı: "Peki 15 milyon TL düz oldu mu sizce?"

- Murat Sancak: "20 milyon TL yaptık."

- Westerlo Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya: "7 milyon TL

- Acun Ilıcalı: "Çok sağ olun. Başkan Oktay Ercan'ın ne kadar bonkör olduğunu biliyorum. Onun adına 10 milyon TL'ye yuvarlıyorum."

- Hasan Çetinkaya: "Tamamdır."

ACUN KONTEYNIRLARI DA YUVARLADI

Erdal Alkış, Omuz Omuza Kampanyası'na bağlanarak 2500 konteyner bağışladı. Erden Timur, Acun Ilıcalı'ya konteynerları 3000'e yuvarlayalım işareti yaptı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı 2500 konteynırı 3000 konteynıra yuvarladı. Erdal Alkış, 3000 konteyner bağışladı.

Ilıcalı bu bağışın ardından 'Ben de hayatımda ilk defa konteynır yuvarlamış oldum" diyerek izleyenleri gülümsetti.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası'na Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe de destek verdi.

Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda da moderatörlük yapan Acun Ilıcalı, Akmercan Holding'in 20 milyonluk bağışını pazarlık yaparak önce 25'e ardından ise 30 milyon TL'ye yükseltmişti.

JORGE JESUS: BÜYÜK TÜRK MİLLETİ AYAĞA KALKIYOR

"Bu bağışlar çok önemli. Kalanların hayatlarına devam etmeleri için çok önemli. Ben de inanıyorum ki, insanlar bu yardımları devam ettirecekler. Bugün gösteriyor ki, büyük bir yardım olacak. Burada olmaktan da mutluyum duyuyorum. Az olsa yardımımız olsun, yüreklerine dokunalım istiyoruz. Umuyorum ki bunu yapacağız, acılarını azaltacağız.

Çok insan hayatını kaybetti. Ama artık geleceği ve ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Türk insanını, büyük dayanışma ve birlik içinde gördüm. Bunun için tebrik ediyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ama gelecek için çok iyi şeyler yapabiliriz.

Türk insanının şu anda paylaştığı duyguları ben de paylaşıyorum. Gerçekten bu trajedi, asrın felaketi. Büyük Türk Milleti'nin ayağa kalktığını gördüm. Birlik olmaları çok güzeldi."

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LİG MAÇLARI ÜCRETSİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

İŞTE GELEN YARDIMLARDAN BAZILARI

Başakşehir Futbol Kulübü - 2 Milyon TL

Eljif Elmas ve arkadaşları - 100 bin Euro

Bodrumspor - 1 milyon TL

Iğdır Spor Kulübü - 5 milyon TL

Adana Demirspor - 20 milyon TL + iç saha gelirleri

Samsunspor - 5 milyon TL

Muşspor - 3 milyon TL

Fatih Karagümrük - 5 milyon TL

Passolig - 5 milyon TL

İstanbulspor - 5 milyon TL

Fenerbahçe - 1000 konteyner ev

Galatasaray - 250 kalıcı konut

Beşiktaş - Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 6 okul