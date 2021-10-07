Ölümden dönmüştü: Alişan’ın ‘liposuction’ soruşturmasında yeni gelişme

Alişan 3 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak için arkadaşı da olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.’ya liposuction (yağ aldırma) ameliyatı oldu. Ancak vücudunda yanıklar ve deformasyonlar meydana gelen Alişan, yaşadığı olayı herkesten gizledi. Alişan Ufuk A. hakkında taksirle yaralama suçundan şikayetçi oldu.

Şikayet dilekçesinde Alişan şunları anlattı:

“ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN”

“Haftanın iki günü 2’şer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hâlâ yanık izleri var. Ameliyatı yapan kişi beni birkaç doktora götürdü ve bana ‘Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin’ dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrar ameliyat oldum.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında incelenen dosyada Alişan’ın şikayetin 6 aylık şikayet süresinin dışında başvuruda bulunduğu gerekçesiyle kovuşturmaya dair yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.

SAVCILIĞIN KARARI BOZULDU

Hukuk mücadelesini bırakmayan Alişan, avukatı Emek Emre aracılığıyla savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, “Zamanaşımını geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunun bildiği veya öğrendiği günden başlar” diyerek savcılığın kararını bozdu.

Kararda Alişan’ın ameliyat sonrası, operasyonu yapan doktor Ufuk A.’ya gittiği, doktorun yaraların geçeceğini söylediği ve devam eden süreçte şarkıcının tedavi gördüğü belirtildi. Tedavi sürecinde yanık izleri geçmeyen Alişan'ın şikayet hakkını kullandığının belirtildiği kararda, şikayet süresinin hangi tarihte başladığı konusunda ihtilaf olduğu yer aldı.

Şimdi savcılık Alişan’ın şikayetini yeniden değerlendirmek için soruşturmaya yeniden başlayacak.

2 MİLYON TL’LİK TAZMİNAT DAVASI SÜRÜYOR

Alişan, doktor Ufuk A.’ya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü ileri sürerek 2 milyon TL manevi, 10 bin TL maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin TL’lik tazminat davası da açmıştı.