Olay Tv Milyon TV olarak mı devam edecek?

Olay Tv'nin 26 gün süren yayın hayatının ardından ortaklardan ve Olay TV isim hakkı sahibi Cavit Çağlar ayrılmış ve Olay TV ekranlarını karartmıştı.

Bu gelişmenin ardından kanalın diğer ortağı Hüseyin Köksal çalışanlar ile birlikte yola devam kararı almış ve Tv yayını için frekans görüşmelerine başlamışlardı. Bu arada görüşülen Tv frekansları arasında KRT ve İmç TV'nin adı geçmişti.

Medyafaresi'nin haberine göre, son iddia ve söylentiler arasına ise Turksat Uydu ve D-Smart üzerinden yayın yapan Milyon Tv de eklendi. Kanalın, D-Smart ve Türksat üzerinden yayın yapması ve İstanbul merkezli olması arayışlarını sürdüren ekip için cazip geldiği söylentiler arasında.

İsim değişikliğine gitmeden Milyon TV olarak devam edeceği de iddialar arasında.