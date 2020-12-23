İş insanı Çavit Çağlar'ın yüzde 100 sahibi benim dediği Olay TV kapanıyor. Çağlar'ın sahibi olduğu kanal yerine, Genel Yayın Yönetmenliğini Süleyman Sarılar'ın kurduğu ekibin başka bir kanalla yola devam edeceği konuşuluyor.

Eski Devlet Bakanı iş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu ve merkezini Bursa' dan İstanbul'a taşıyan Olay TV, 30 Kasım 2020 tarihinde yayın hayatına adım atmıştı.

Kanal D'nin eski Haber Koordinatörü Süleyman Sarılar'ın yönettiği ve birçok flaş ismi kadrosuna katan kanalda ortaklık krizi çıktığı öğrenildi.

MedyaRadar'ın iddiasına göre Olay TV'nin frekans ve isim hakkını elinde bulunduran Cavit Çağlar, kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal ile anlaşmazlığa düştü.

Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Olay TV'nin 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle kapanmasına karar verildi.

Cavit Çağlar'ın bu çıkışının altında geçtiğimiz günlerde HDP'nin grup toplantısının haber kanalları içerisinde sadece Olay TV tarafından baştan sona yayınlanmasının yattığı belirtiliyor.