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Olay TV kapandı!
30 Kasım'da yeniden yayın hayatına başlayan Olay TV kapatıldı.
Güncel 25.12.2020, 22:49 25.12.2020, 22:52
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Nevşin Mengü'nün sunduğu Ana Haber Bülteni'nde konuşan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar "Olay TV'nin bütün yayın hakları, lisansı Cavit Çağlar'da. Cavit bey, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim' dedi. Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Çünkü bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık.” dedi.
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