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Okullar açılacak mı? İşte cevabı...
Bilim Kurulu toplantısı bitti, toplantı sonrası en çok merak edilen sorunun cevabı ise okulların en az bir ay daha açılmaması yönünde oldu.
Güncel 12.08.2020, 20:31
2006
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda alınan kararlar Habertürk TV tarafından paylaşıldı.
Buna göre yüz yüze eğitim için en az bir ay daha beklenecek. Daha sonra ise kademeli olarak eğitime başlanacak.
Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı birazdan açıklama yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
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